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Le previsioni

Meteo Liguria: sabato soleggiato con qualche nuvola e possibili piovaschi, domenica tempo sereno e caldo previsioni

Si fa sentire l’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo

meteo 19 settembre 2026

Liguria. Ultime note instabili sulla Liguria nella giornata di sabato 19 settembre. Seguirà un periodo di tempo soleggiato e più caldo del normale, stante l’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 19 settembre avremo al mattino nubi sparse sui versanti padani, specie centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in Val Bormida, ma in rapida attenuazione. Nel pomeriggio nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale con qualche sporadico rovescio, in veloce cessazione prima del tramonto. Sul resto della regione tempo in genere soleggiato.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento. Venti deboli variabili nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in aumento: sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 25 e 28 gradi; all’interno minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 21 e 26 gradi.

Domenica 20 settembre cielo sereno o velato per l’intera giornata.

Venti deboli da nord al mattino, di brezza nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nelle zone interne.

Lunedì 21 settembre soleggiato salvo sottili velature in transito. Temperature stabili.

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