Liguria. Ultime note instabili sulla Liguria nella giornata di sabato 19 settembre. Seguirà un periodo di tempo soleggiato e più caldo del normale, stante l’espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 19 settembre avremo al mattino nubi sparse sui versanti padani, specie centro-occidentali dove non si esclude qualche piovasco in Val Bormida, ma in rapida attenuazione. Nel pomeriggio nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale con qualche sporadico rovescio, in veloce cessazione prima del tramonto. Sul resto della regione tempo in genere soleggiato.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in indebolimento. Venti deboli variabili nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in aumento: sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 25 e 28 gradi; all’interno minime tra 11 e 16 gradi, massime tra 21 e 26 gradi.

Domenica 20 settembre cielo sereno o velato per l’intera giornata.

Venti deboli da nord al mattino, di brezza nel pomeriggio. Mare calmo o quasi calmo. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nelle zone interne.

Lunedì 21 settembre soleggiato salvo sottili velature in transito. Temperature stabili.