Liguria. All’inizio della nuova settimana la Liguria resterà sotto l’influenza del dominio anticiclonico che interessa l’Europa centro-occidentale. Pertanto, sono attese condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: per l’intero arco della giornata, si assisterà al transito di velature, in un contesto soleggiato, su tutta la regione.

Venti: di notte, al primo mattino e in serata, deboli da settentrione. Durante le ore centrali e pomeridiane del giorno, la ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata.

Mari: da quasi calmo a poco mosso.

Temperature: minime in lieve aumento sui versanti padani orientali, stazionarie altrove. Massime in prevalenza stabili ovunque. Costa: min: +18°C/+22°C – max: +25°C/+29°C; interno: min: +9°C/+17°C – max: +23°C/+27°C.

MARTEDì 22 SETTEMBRE: di notte e al primo mattino, della nuvolosità bassa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, mentre altrove il cielo si presenterà pressoché sereno. Dalle ore centrali del giorno, il cielo sarà sereno su tutta la regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento sull’estremo ponente.

Venti: per gran parte del giorno, moderati dai quadranti settentrionali; in tale contesto, sono attese raffiche fino a tesi o forti sul centro-ponente. In serata, è prevista una graduale rotazione della ventilazione da Est/Sud-Est sul Golfo e sul levante.

Mari: poco mosso o stirato sotto-costa, mosso o, localmente, molto mosso al largo.

Temperature: minime stazionarie. Massime in aumento lungo la costa, stabili nell’entroterra.

MERCOLEDì 23 SETTEMBRE: giornata variabile, con qualche annuvolamento più consistente sul centro-ponente. Temperature: in calo, specie nei valori massimi.