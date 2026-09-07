Liguria. Permangono condizioni di stabilità sul bacino del Mediterraneo nei primi giorni della settimana entrante; tuttavia l’afflusso di correnti più fresche in quota in concomitanza all’avvicinamento di una saccatura Atlantica, favorirà locali disturbi sulle regioni settentrionali a partire dalla giornata di martedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: in nottata e mattinata cieli sereni su tutti i settori, con qualche locale addensamento confinato ai versanti Appenninici e più sporadicamente alle coste di Levante.

Nel corso delle prime ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sul comparto delle Alpi Marittime, in sconfinamento pomeridiano alle Alpi Liguri e alle vallate limitrofe. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori con il transito di velature tra tardo pomeriggio e serata.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne, sotto costa. Mari: quasi calmi o calmi sotto costa e poco mossi al largo.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, ad esclusione delle coste del settore centrale, ove le temperature tenderanno a mantenersi costanti nel corso della notte (fenomeni locali di compressione). Massime in generale aumento con picchi localizzati nelle vallate cittadine e sullo Spezzino. Costa: min: +23°C/+27°C – max: +28°C/+33°C; interno: min: +12°C/+22°C – max: +26°C/+34°C. (picchi sulle vallate Spezzine).

MARTEDì 8 SETTEMBRE: giornata di transizione, posta tra la lunga fase di stabilità e una parentesi perturbata a partire dalla giornata di Mercoledì: cieli poco nuvolosi in costa, in assenza di fenomeni associati e instabilità pomeridiana sulle vette Appenniniche (più spiccata a Ponente). Aumento della nuvolosità in serata a partire dai settori costieri, ove saranno possibili veloci rovesci intorno alla mezzanotte (da confermare).

Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali nel corso della giornata: da deboli in mattinata a moderati tra pomeriggio e serata. Mari: da quasi calmi in mattinata a poco mossi o localmente mossi in serata.

Temperature: minime stazionarie. Massime in lieve diminuzione sulle coste Genovesi, mentre non subiranno sostanziali variazioni sulle restanti zone.

MERCOLEDì 9 SETTEMBRE: temporali di forte intensità sui settori centro-orientali con apporti pluviometrici localmente elevati entro fine giornata. Mari in aumento fino a molto mossi in serata.

Cielo e Fenomeni: peggioramento delle condizioni meteo già dalla mattinata con rovesci e temporali anche di forte intensità sul Centro-Levante.

Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: in generale calo, specie nei valori massimi sui settori centro-orientali. [Previsione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]