Liguria. Una coriacea area di alta pressione centrata sull’ovest Europa è ancora una volta la protagonista della scena mediterranea. Pertanto ci aspettano ancora giornate stabili e temperature sopra la media del periodo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata dai quadranti orientali

Cielo e Fenomeni: al mattino la Liguria sarà divisa in 2: sul centro-ponente della regione ci aspettiamo nuvolosità compatta, mentre sul levante il cielo sarà quasi totalmente sgombro da nubi. Nel corso del pomeriggio anche a Ponente la nuvolosità andrà via sparendo.

Venti: al mattino saranno tesi dai quadranti orientali, mentre al pomeriggio saranno a regime di brezza

Mari: mosso o a tratti molto mosso a ponente, poco mosso o al più mosso a levante. Moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata

Temperature: in lieve diminuzione. Costa: min: +15°C/+19°C – max: +24°C/+28°C; interno: min: +4°C/+14°C – max: +20°C/+26°C.

GIOVEDì 24 SETTEMBRE: velature in transito su tutta la regione mentre nubi basse si affacceranno sul centro della regione ma senza fenomeni di rilievo. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mosso. Temperature: in aumento

VENERDì 25 SETTEMBRE: giornata contraddistinta da nubi medio alte ma senza fenomeni. Venti: deboli e variabili. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]