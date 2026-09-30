Liguria. La nostra regione vedrà giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa, seppur in un contesto anticiclonico e con temperature stabili su valori superiori rispetto alla media del periodo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: fin dal mattino nuvolosità medio-alta in transito sulla nostra regione a partire da ovest in movimento verso est ma non sono attesi fenomeni di rilievo. Nel corso del pomeriggio avanzeranno le prime schiarite a partire da Ponente.
Venti: al mattino tesi dai quadranti settentrionali specialmente negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove, Nel pomeriggio venti moderati da est. Mari: poco mosso o al più mosso sui bacini di Ponente.
Temperature: minime in leggero aumento, massime stazionarie. Costa: min: +19°C/+22°C – max: +25°C/+28°C; interno: min: +7°C/+13°C – max: +20°C/+25°C.
GIOVEDì 1 OTTOBRE: giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati per mezzo di nuvolosità alta stratificata, seppur in assenza di fenomeni associati.
Venti: al mattino tesi dai quadranti settentrionali specialmente negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più deboli altrove, Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: stazionarie.
VENERDì 2 OTTOBRE: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa sull’intero territorio regionale. Lunghe pause soleggiate sono attese sul Centro-Levante, mentre il cielo nuvoloso a Ponente.
Temperature su valori stabili, superiori alla media climatologica.