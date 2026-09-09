Liguria. L’approssimarsi di una saccatura atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo. A partire dalla giornata di oggi (9 settembre) sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi sul Nord Italia con il conseguente abbassamento delle temperature. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: al mattino rischio di temporali intensi e persistenti tra Genovesato e Golfo Paradiso e relativi entroterra. Possibile grandine di piccola dimensione. Possibili anche waterspouts o trombe marine. Nel pomeriggio rinforzo dei venti meridionali e mare in aumento fino a molto mosso

Cielo e Fenomeni: fin dal mattino il cielo sarà generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Nelle prime ore del mattino saranno possibili già dei rovesci sparsi, più probabili sul settore centrale. Nel corso della mattinata ci aspettiamo una recrudescenza dei fenomeni temporaleschi a partire dal Genovesato in possibile spostamento verso il Golfo Paradiso e relativi entroterra. Non escludiamo anche la possibilità di grandine di dimensione piccola e di waterspouts o trombe marine, specie a ridosso del Golfo di Genova. Altri rovesci attesi in tarda mattinata sull’estremo Levante.

Nel primo pomeriggio l’instabilità si sposterà maggiormente sui settori appenninici del centro-ponente mentre lungo la fascia costiera sarà possibile una breve tregua. In serata è attesa la formazione di una linea temporalesca sul basso Piemonte e non possiamo escludere possa interessare almeno parzialmente le zone a ridosso dell’Appennino di ponente,

Venti: dai quadranti meridionali al mattino moderati ma in rinforzo già a partire dalla tarda mattinata

Mari: poco mosso al mattino, mosso già nel primo pomeriggio fino a tratti molto mosso in serata

Temperature: in generale calo. Costa: min: +18°C/+23°C – max: +23°C/+27°C; interno: min: +9°C/+16°C – max: +23°C/+28°C.

GIOVEDì 10 SETTEMBRE: giornata fortemente instabile con possibili temporali anche di forte intensità più probabili sul settore centro-orientale della regione [Ulteriori dettagli nel prossimo bollettino – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: fino a forti da nord sul settore centrale, e da sud-est su quello orientale. Mari: generalmente mossi. Temperature: in calo.

VENERDì 11 SETTEMBRE: tendenza al miglioramento già nel corso della mattinata su tutti i settori. Possibili temporali nell’entroterra nelle ore centrali.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mari: in calo a poco mossi. Temperature: in graduale ripresa [Previsione incerta e soggetta a variazioni – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]