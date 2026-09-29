Liguria. Permangono condizioni si stabilità sul bacino del Mediterraneo. La nostra regione vedrà giornate caratterizzate da nuvolosità sparsa, seppur in un contesto anticiclonico e con temperature stabili su valori tardo-estivi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità medio-alta in transito sulla nostra regione: interessato il Ponente in mattinata e i restanti settori tra pomeriggio e serata. Assenza di fenomeni associati.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Locali rinforzi da Est/Sud-Est sulle coste Imperiesi a partire dalle ore pomeridiane.

Mari: quasi calmi o calmi sulle coste del Centro-Levante; Poco mossi o localmente mossi sui bacini di Ponente

Temperature: stazionarie su valori superiori alla media del periodo. Costa: min: +16°C/+22°C – max: +24°C/+28°C; interno: min: +5°C/+15°C – max: +20°C/+25°C.

MERCOLEDì 30 SETTEMBRE: giornata caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati per mezzo di nuvolosità alta stratificata. Nuvolosità media sull’estremo Ponente concederà meno spazi a fasi soleggiate nel corso della giornata, seppur in assenza di fenomeni associati.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Rinforzi locali saranno possibili in mattinata al largo delle coste Savonesi e Imperiesi.

Mari: generalmente poco mossi. Locali rinforzi sono attesi in mattinata sulle coste Imperiesi.

Temperature: stazionarie.

GIOVEDì 1 OTTORE: primo giorno di Ottobre caratterizzato da nuvolosità sparsa sull’intero territorio regionale. Lunghe pause soleggiate sono attese sul Centro-Levante, mentre il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto a Ponente.

Temperature su valori stabili, superiori alla media climatologica.