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Previsioni

Meteo, cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria: attenzione al vento forte previsioni

Ecco le previsioni del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico settembre 2026

Liguria. Una goccia fredda agisce sui paesi balcanici, veicolando impulsi perturbati sulle regioni Adriatiche. Al contempo un vasto promontorio anticiclonico sovrasta la scena meteorologica sull’Europa Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e sul Nord-Ovest Italiano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata al largo delle coste imperiesi e sulle vallate esposte del Savonese Orientale/Genovese Occidentale.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità bassa in mattinata, lascerà ampi spazi alle schiarite a partire dalle ore centrali, in assenza di fenomeni associati. Cieli pressoché sereni sui versanti marittimi per l’intero periodo.

Venti: diffusamente moderati dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale, con possibili rinforzi fino a forti tra Imperiese e vallate Savonesi. Deboli dai quadranti meridionali, in mattinata a Levante e, a partire dalle ore pomeridiane, su tutti i settori .

Mari: in mattinata stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. In scaduta nel corso del pomeriggio con mari poco mossi o localmente mossi entro sera. Possibile nuova crescita sui bacini Orientali in tarda serata.

Temperature: in diminuzione sui versanti padani centro-occidentali. Stazionarie o in lieve aumento altrove per mezzo di fenomeni di compressione nelle ore centrali. Costa: min: +19°C/+23°C – max: +25°C/+30°C; interno: min: +9°C/+17°C – max: +20°C/+28°C.

MERCOLEDì 23 SETTEMBRE: aumento della copertura nuvolosa in nottata con cieli che si presenteranno molto nuvolosi o nuvolosi su tutti i settori. Schiarite più ampie saranno possibili in mattinata sullo Spezzino e più generalmente nel corso della giornata sull’Imperiese Occidentale.

Venti: in rapida rotazione notturna ai quadranti meridionali sui versanti marittimi, con rinforzi da E/SE al largo dei bacini occidentali. Scaduta pomeridiana con venti deboli, variabili, su tutti i settori.

Mari: mossi o molto mossi in nottata con onda da SE in mattinata. Scaduta pomeridiana progressivamente da Levante a Ponente con mari fino a poco mossi in serata.

Temperature: in diminuzione sui versanti marittimi e in lieve aumento nei valori massimi sui versanti padani.

GIOVEDì 24 SETTEMBRE: giornata che trascorrerà sulla falsariga della precedente: nuvolosità sparsa sul settore centro-occidentale e ampie schiarite sugli estremi regionali, ove cieli tersi verranno sporcati da nuvolosità medio-alta. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

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