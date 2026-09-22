Liguria. Una goccia fredda agisce sui paesi balcanici, veicolando impulsi perturbati sulle regioni Adriatiche. Al contempo un vasto promontorio anticiclonico sovrasta la scena meteorologica sull’Europa Centro-Occidentale, garantendo condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e sul Nord-Ovest Italiano. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: raffiche localmente superiori ai 50 Km/h in mattinata al largo delle coste imperiesi e sulle vallate esposte del Savonese Orientale/Genovese Occidentale.
Cielo e Fenomeni: nuvolosità bassa in mattinata, lascerà ampi spazi alle schiarite a partire dalle ore centrali, in assenza di fenomeni associati. Cieli pressoché sereni sui versanti marittimi per l’intero periodo.
Venti: diffusamente moderati dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale, con possibili rinforzi fino a forti tra Imperiese e vallate Savonesi. Deboli dai quadranti meridionali, in mattinata a Levante e, a partire dalle ore pomeridiane, su tutti i settori .
Mari: in mattinata stirati sotto costa e mossi o molto mossi al largo. In scaduta nel corso del pomeriggio con mari poco mossi o localmente mossi entro sera. Possibile nuova crescita sui bacini Orientali in tarda serata.
Temperature: in diminuzione sui versanti padani centro-occidentali. Stazionarie o in lieve aumento altrove per mezzo di fenomeni di compressione nelle ore centrali. Costa: min: +19°C/+23°C – max: +25°C/+30°C; interno: min: +9°C/+17°C – max: +20°C/+28°C.
MERCOLEDì 23 SETTEMBRE: aumento della copertura nuvolosa in nottata con cieli che si presenteranno molto nuvolosi o nuvolosi su tutti i settori. Schiarite più ampie saranno possibili in mattinata sullo Spezzino e più generalmente nel corso della giornata sull’Imperiese Occidentale.
Venti: in rapida rotazione notturna ai quadranti meridionali sui versanti marittimi, con rinforzi da E/SE al largo dei bacini occidentali. Scaduta pomeridiana con venti deboli, variabili, su tutti i settori.
Mari: mossi o molto mossi in nottata con onda da SE in mattinata. Scaduta pomeridiana progressivamente da Levante a Ponente con mari fino a poco mossi in serata.
Temperature: in diminuzione sui versanti marittimi e in lieve aumento nei valori massimi sui versanti padani.
GIOVEDì 24 SETTEMBRE: giornata che trascorrerà sulla falsariga della precedente: nuvolosità sparsa sul settore centro-occidentale e ampie schiarite sugli estremi regionali, ove cieli tersi verranno sporcati da nuvolosità medio-alta. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]