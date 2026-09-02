Liguria. L’alta pressione di stampo oceanico sarà sempre più la protagonista anche del resto della settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: sin dal mattino il cielo sarà sereno su tutta la regione o al più leggermente velato. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni sostanziali, eccetto qualche addensamento nuvoloso in più nelle zone appenniniche.

Venti: deboli e variabili. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie. Costa: min: +20°C/+24°C – max: +27°C/+31°C; interno: min: +12°C/+19°C – max: +25°C/+32°C.

GIOVEDì 3 SETTEMBRE: continuano le giornate soleggiate sulla nostra regione. Venti: deboli e variabili. Mari: poco mosso. Temperature: in aumento.

VENERDì 4 SETTEMBRE: tempo stabile e soleggiato su tutta la Liguria. Venti: deboli e variabili. Temperature: stazionarie. Mari: poco mossi. [Seguire i prossimi aggiornamenti]