Liguria. Il promontorio di matrice sub-tropicale continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale; pertanto, anche nei prossimi giorni, si rinnoveranno condizioni di tempo prevalentemente stabile, soleggiato e con temperature oltre la media climatologica su gran parte della nostra Penisola. Queste le previsioni di Limet, centro meteo ligure, per la giornata di oggi.

Cielo e Fenomeni

Di notte e al primo mattino, qualche nube di stampo marittimo potrà interessare la fascia costiera, specie del ponente. Successivamente, nel corso della mattinata è atteso un diradamento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà sereno o, al più, velato su tutta la regione. Nelle ore pomeridiane, è prevista la formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale; in tale contesto, sarà possibile qualche locale piovasco o breve rovescio associato. Altrove, invece, tempo stabile con il transito di sottili velature, situazione in estensione all’intero territorio regionale entro sera.

Venti

Di notte, al mattino e in serata, deboli o, al più, moderati da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve aumento.

Costa: min: +22°C/+26°C – max: +28°C/+32°C.

Interno: min: +12°C/+22°C – max: +26°C/+34°C.