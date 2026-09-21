Metalli pesanti oltre i limiti di legge su collane e orecchini, 50mila pezzi sequestrati in porto

Liguria. Quasi 50mila tra collane, bracciali, anelli, orecchini e ciondoli sequestrati nel porto di Genova Pra’ nel corso di un’operazione congiunta di dogane e guardia di finanza. Nel container dove è stata trovata la bigiotteria anche 1299 occhiali da sole, risultati irregolari.

L’ispezione è nata da un’analisi mirata dei flussi commerciali su un container proveniente dalla Cina e destinato a una società italiana importatrice. All’interno si trovavano migliaia di prodotti destinati al contatto diretto e prolungato con l’epidermide.

Ma i controlli e le successive analisi effettuate nei laboratori chimici dell’agenzia delle dogane e dei monopoli hanno evidenziato, in numerosi articoli di bigiotteria, la presenza di cadmio, piombo e nichel in concentrazioni o quantità di rilascio superiori ai limiti stabiliti dalla normativa europea a tutela della salute.

In alcuni campioni sono state rilevate concentrazioni di piombo fino al 4,95% e di cadmio fino al 49,1% in peso. All’esito delle analisi, 49.512 articoli di bigiotteria sono stati sottoposti a sequestro, impedendone l’immissione sul mercato.

La verifica congiunta ha interessato anche gli occhiali da sole: 720 pezzi sono risultati privi della marcatura CE e delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore, mentre altri 579 recavano la marcatura CE senza che fosse disponibile la prescritta documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità. Per questi ultimi è stata ravvisata l’ipotesi di tentata frode nell’esercizio del commercio.

Al termine degli accertamenti, il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato.