Mercato immobiliare, Fiaip: “Nel finalese e nell’entroterra savonese si conferma la domanda per trilocale e bilocale ristrutturato”

Savona. Mercato immobiliare della Riviera del Ponente Ligure: nel finalese e nell’entroterra savonese si conferma la domanda per il trilocale e il bilocale ristrutturato.

Una fotografia aggiornata sulle compravendite immobiliari nel savonese, tra Finale Ligure, San Bernardino di Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito, Laigueglia e i comuni limitrofi della Riviera, restituisce l’andamento di un mercato solido, con 33 transazioni analizzate in 7 comuni e un prezzo medio di vendita di circa 345mila euro.

A commentare i dati è Laura Tiloca, che sottolinea come il mercato locale mantenga una buona vivacità nonostante il contesto economico complesso: “I numeri confermano quello che i nostri agenti toccano con mano ogni giorno sul territorio: c’è domanda, ci sono compravendite concrete, e il valore al metro quadro resta stabile su livelli interessanti, con una media che si attesta intorno ai 3.850 euro al mq per il residenziale. Le tipologie più richieste restano il bilocale e il trilocale, spesso da ristrutturare, segno di un mercato che continua a offrire opportunità sia a chi investe sia a chi cerca la prima casa”.

Dai dati raccolti emerge un range di prezzo molto ampio, dalle 85.000 euro di un monolocale a Borghetto Santo Spirito fino alle 850.000 euro di un quattro locali fronte mare a Finale Marina, a conferma di un mercato capace di rispondere a esigenze e budget molto diversi tra loro, dalla piccola metratura da ristrutturare alla villa vista mare.

“Questi risultati non sarebbero possibili senza il lavoro quotidiano dei nostri agenti immobiliari sul territorio – prosegue Tiloca – Sono loro, con la conoscenza diretta delle singole zone e dei singoli immobili, a garantire la qualità e l’affidabilità dei dati che oggi possiamo condividere. Un ringraziamento va in particolare a chi ha curato la rilevazione: Paola Cristiani, Paolo Torazzini, Rossana Dettori e Silvana Fornato, il cui contributo è stato prezioso per costruire un quadro puntuale e credibile del mercato locale”.

I numeri principali della rilevazione: 33 immobili rilevati in 7 comuni della Riviera del Ponente Ligure (Finale Ligure, San Bernardino di Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito, Laigueglia, Ceriale, Loano, Varigotti, Bergeggi e zone limitrofe).

Prezzo medio di vendita: circa 345mila euro; prezzo mediano: circa 251mila euro. Prezzo al metro quadro medio: circa 3.850 euro/mq (mediana circa 3.725 euro/mq) per il residenziale.

Transazione più elevata: 850mila euro per un quattro locali fronte mare a Finale Marina. Transazione più contenuta: 85mila euro per un monolocale a Borghetto Santo Spirito

Tipologie più scambiate: bilocali e trilocali, spesso in stato “da ristrutturare”, a conferma dell’interesse per immobili su cui intervenire.

Tiloca conclude ricordando il valore del lavoro degli agenti immobiliari come punto di riferimento per chi compra e chi vende: “Il nostro ruolo è accompagnare le persone in una delle decisioni più importanti della loro vita. Dati come questi, raccolti con cura e competenza sul campo, ci permettono di offrire consulenze sempre più informate ai nostri clienti e di restituire al territorio un’immagine reale e trasparente del proprio mercato immobiliare”.