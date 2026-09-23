Mercato immobiliare, Fiaip: “L’entroterra savonese conquista famiglie italiane e acquirenti stranieri”

Savona. L’entroterra savonese si conferma attrattivo nel primo semestre 2026. Dai borghi di Osiglia, Stella, Sassello fino a Millesimo, Cairo Montenotte, Cengio, Murialdo e Calizzano, passando per centri come Altare, Carcare, Cosseria, Giusvalla, Plodio, Roccavignale, Mioglia e Urbe. L’area esaminata attira un numero crescente di acquirenti, italiani e stranieri, alla ricerca di case indipendenti, rustici da ristrutturare e case indipendenti con giardini o terreni.

Il Collegio FIAIP di Savona ha analizzato gli immobili compravenduti e distribuiti nei comuni dell’entroterra, con soluzioni che spaziano dai 17mila euro per rustico completamente da ristrutturare fino ai 270mila euro per case indipendenti con giardino e piscina. Un patrimonio abitativo variegato, spesso corredato da ampi terreni — fino a 68.000 metri quadrati nel caso di alcune proprietà censite nell’area di Cairo Montenotte — che risponde a una domanda in forte crescita da parte di chi cerca spazi esterni, tranquillità e un contatto diretto con la natura.

Sassello, Millesimo risultano tra i comuni con il maggior numero di proposte censite, a conferma di un interesse diffuso e non episodico verso questi territori. La tipologia più diffusa resta l’appartamento, spesso in piccoli condomini o in bifamiliari con giardino, ma pesano in modo significativo anche case indipendenti , cascine molte delle quali vendute nello stato di rudere o da ristrutturare parzialmente, a testimonianza sia della vitalità del mercato delle seconde case sia della domanda di immobili da recuperare secondo i propri gusti.

Colpisce inoltre l’eterogeneità degli stati di conservazione — dal rudere alla casa indipendente completamente ristrutturata e pronta all’uso — segno di un mercato capace di intercettare profili di acquirente molto diversi tra loro: da chi cerca un investimento a basso costo su cui investire in ristrutturazione, a chi desidera una soluzione già pronta per il trasferimento immediato in campagna.

“Il nostro entroterra è un patrimonio meraviglioso, da anni amato e riscoperto dagli acquirenti stranieri, che ne apprezzano l’autenticità, i paesaggi e la qualità della vita. Negli ultimi tempi osserviamo con grande soddisfazione anche un ritorno di interesse da parte delle famiglie italiane, che scelgono l’entroterra per trovare soluzioni abitative con ampi spazi esterni, giardini e terreni, sempre più difficili da reperire lungo la costa. È un segnale importante per tutto il territorio”, afferma Laura Tiloca presidente del collegio Fiaip Savona.

Tra gli immobili censiti figurano ville storiche e casali immersi nel bosco, appartamenti a pochi passi dal lago con terreni agricoli e piccole soluzioni indipendenti pensate per chi cerca una seconda casa o un investimento a costi contenuti. Diversi immobili nell’area di Osiglia, ad esempio, hanno già attirato l’interesse di acquirenti austriaci, olandesi e francesi, a conferma della vocazione internazionale di questo angolo di Liguria. La presidente Tiloca sottolinea il lavoro certosino degli agenti immobiliari professionali che restituisce un quadro puntuale e affidabile del mercato immobiliare dell’entroterra: Klara Piacenza, Valentina Oddone, Franco Grillo, Tiziana Del Buono, Nadia Caviglia e Alessio Pedrini.

“Un ringraziamento sincero va a loro — ha dichiarato Tiloca — per la professionalità, la precisione e la passione con cui seguono ogni giorno il nostro territorio. Il valore di questi dati nasce dalla competenza e dalla dedizione dei nostri agenti e associati Fiaip che conoscono ogni angolo dell’entroterra e sanno raccontarne le potenzialità”.

I dati raccolti confermano quindi come il mercato immobiliare possa rappresentare anche un importante indicatore delle trasformazioni in corso nell’entroterra. Dietro la scelta di acquistare una casa in questi comuni non c’è infatti soltanto una valutazione economica, ma sempre più spesso la ricerca di un diverso modello di vita, fatto di spazi, natura, tranquillità e qualità dell’ambiente.

In questo scenario diventa fondamentale il dialogo tra chi amministra il territorio e chi, come gli agenti immobiliari, ne intercetta quotidianamente esigenze, potenzialità e nuove forme di domanda. Una collaborazione tra istituzioni e professionisti del settore può contribuire a leggere meglio i cambiamenti in atto e a valorizzare in maniera coordinata le opportunità dell’entroterra, favorendo non soltanto il mercato immobiliare, ma anche il ripopolamento dei borghi e la crescita delle comunità locali.

Particolarmente significativo, in questo quadro, è il legame con il territorio del Beigua Geopark, che comprende anche una parte dell’entroterra savonese e rappresenta un patrimonio ambientale e paesaggistico di straordinario valore. Il Beigua è riconosciuto dal 2015 come UNESCO Global Geopark e costituisce uno degli elementi distintivi di un territorio nel quale natura, borghi, cultura e qualità della vita possono diventare fattori di attrattività anche per nuovi residenti. Un legame che assume oggi un significato ancora più forte anche sul piano istituzionale: Andrea Castellini, sindaco di Stella, è infatti dal 4 agosto 2026 il nuovo presidente dell’Ente Parco del Beigua. La sua elezione rafforza ulteriormente il ruolo dell’entroterra savonese nel percorso di valorizzazione e promozione di questo territorio.

Dichiara Castellini: “È una grande gioia vedere come Stella e l’intero nostro entroterra stiano vivendo una nuova vita, accogliendo tantissime coppie, soprattutto giovani, che scelgono di venire a ripopolare i nostri paesi. Lo vedo ogni giorno in prima persona, anche tra i miei amici, e questo segnale di rinascita ci riempie di orgoglio e speranza per il futuro. Un ruolo fondamentale lo giocano i professionisti del settore e la capacità di evolvere rispetto a ciò che oggi le persone cercano davvero. La vera forza dei nostri borghi sta proprio qui: offrire la combinazione perfetta tra la vicinanza al mare e la bellezza del verde che ci circonda”.

Fiaip continuerà a monitorare l’andamento del mercato nell’entroterra, a supporto di chi desidera scoprire — o riscoprire — le opportunità abitative di questo territorio.