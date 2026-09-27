Mercatino benefico di libri usati e screening glicemia: l’iniziativa dei Lions a Bergeggi

Bergeggi. Oggi nella splendida cornice di Bergeggi, i LIONS del club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si sono adoperati per un service doppio sia per la raccolta di fondi per la formazione di un cane allerta diabete AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete) progetto Serena con un mercatino benefico di libri usati, e sia con lo screening della glicemia utilizzando la app My Diab.

“La risposta dei cittadini e turisti di Bergeggi è stata buona come pure lo screening del Diabete, utilizzando la app My Diab ha consentito di stabilire mediante questionario validato scientificamente (Frindrisk) l’eventuale rischio di sviluppo della malattia diabetica nei prossimi 10 anni. Tutti i soggetti esaminati sono risultati a basso rischio di sviluppare il diabete”.

“Durante la mattinata ci ha fatto visita la splendida cagnolina Dea con il suo padrone Mario molto sensibile a queste tematiche. Infatti se un libro può salvare una storia, un cucciolo di cane può salvare una vita. I cani allerta diabete sono angeli a quattro zampe addestrati per riconoscere le variazioni glicemiche in tempo reale, migliorando la sicurezza e la qualità di chi affronta questa patologia ogni giorno soprattutto nei giovani pazienti affetti da diabete di tipo1 o insulinodipendente”.

“Non si sostituiscono ai medici, ai presidi tecnologici ma con il motto ‘Con il fiuto ti aiuto’, i cani allerta diabete possono ,semplicemente facendo i cani ,con il loro potente olfatto, supportare i bambini diabetici nella gestione della malattia particolarmente critica durante la notte”.

“Si ringrazia l’Amministrazione Comunale il Servizio della Biblioteca di Bergeggi nella figura della dr.ssa Simona Ferretti che ha messo a disposizione molti libri, il presidente del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio Nadia Grillo, il past presidente Luigi Fanelli ed i soci che malgrado la bellissima giornata hanno dato una mano alla riuscita dei Services Nicoletta, Mauro, Pier Francesco, Sergio, Daniela, Anna e non ultimo la Proloco di Bergeggi che ha mirabilmente pubblicizzato questo evento”.