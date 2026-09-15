Memorial Sandro Pertini, la Pallacanestro Alassio fa sua la seconda edizione

Trofarello. La BEA Chieri ha ospitato al PalaPertini di Trofarello, in Piemonte, la seconda edizione del Torneo quadrangolare Sandro Pertini, dedicato alla categoria Under 14 Gold. La manifestazione, organizzata da BEA Chieri ha coinvolto quattro squadre: Kolbe Torino, Collegno Basket, Pallacanestro Alassio e la compagine di casa.

Nelle semifinali del primo giorno, BEA Chieri e Kolbe si sfidano in una gara con ritmi alti sin da subito e alla fine la spuntano i padroni di casa. Nella seconda semifinale, Alassio – campione regionale ligure U13 – inizia forte e conduce per tutto l’incontro cercando di contenere i tentativi di rimonta avversari.

Collegno sale poi sul podio al termine della finale 3-4 posto con Kolbe, con le due squadre sempre punto a punto. La gara si risolve solo all’ultimo minuto, con un solo punto di scarto /73-74). Nella finalissima, BEA Chieri trova buone soluzioni contro la difesa ligure. Alassio va all’intervallo sotto ma, alla ripresa, i giallobù superano i piemontesi aggiudicandosi il primo posto.

“Siamo contenti di questo inizio di stagione soprattutto perché il gruppo aveva solo due allenamenti nelle gambe. Al gruppo dello scorso anno si sono aggiunti due bravi giocatori e aspettiamo sempre nuovi iscritti a provare perché le iscrizioni sono aperte tutto l’anno sia con questo gruppo che con tutti gli altri. Complimenti ai 2013-14 per la prestazione e che sia un buon viatico per cercare di migliorarsi sempre di più” dichiarano i dirigenti alassini

Semifinali:

BEA CHIERI-KOLBE BASKET 63-57

COLLEGNO BASKET-PALLACANESTRO ALASSIO 58-76.

Finali:

KOLBE BASKET-COLLEGNO BASKKET 73-74

BEA CHIERI-PALLCANESTRO ALASSIO 63-75