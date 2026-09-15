Megayacht da 40 metri naviga nella zona interdetta dell’Area Marina Protetta di Bergeggi: denunciato il comandante

Bergeggi. Prosegue la sorveglianza lungo la costa da parte della Guardia Costiera savonese nell’ambito dell’attività di difesa del mare e tutela ambientale.

Grazie al sistema di telecamere di sorveglianza installato in accordo con l’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi, la sala operativa della Guardia Costiera di Savona ha visionato e individuato, nella giornata di ieri, uno yacht di quasi 40 metri di lunghezza che stava navigando all’interno della Zona B (riserva generale) dell’Area Marina Protetta, in violazione delle normative vigenti che vietano in quell’area il transito alle navi da diporto a tutela dell’ecosistema.

A seguito del monitoraggio, è stato disposto l’invio sul posto della motovedetta CP 863, che ha intercettato l’unità procedendo alla identificazione del comandante ed alla successiva comunicazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria per la violazione (oltre che della legge quadro sulle Aree marine protette) anche del locale regolamento dell’Area Marina Protetta di Bergeggi.

Nel corso dei controlli, allo stesso comandante è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa in quanto l’imbarcazione è risultata sprovvista di alcuni documenti che dovevano essere tenuti a bordo.

L’episodio conferma l’efficacia dei nuovi strumenti di sorveglianza da remoto integrati con la prontezza d’intervento dei mezzi navali. La Guardia Costiera di Savona ricorda che i controlli proseguiranno con la massima fermezza a tutela dell’ambiente marino.