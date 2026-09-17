Maltempo: sul centro-levante confermata la chiusura dell’allerta arancione alle 14, a ponente allerta gialla prolungata fino alle 22

Liguria. Arpal conferma la chiusura dell’allerta arancione per temporali sul centro levante (sulle Zone B, C ed E) alle 14 di oggi e rimodula l’allerta come segue: sulla Zona A è verde; sulle Zone B e D l’allerta gialla si prolunga fino alle 22; sulle zone C ed E l’allerta gialla chiude alle 16, tranne sui bacini grandi di C dove chiude alle 18.

Le precipitazioni sulla Liguria sono iniziate nella notte con temporali forti, a tratti molto forti, e localmente persistenti soprattutto sul Centro-Levante dove i fenomeni hanno insistito nelle ore successive assumendo anche carattere grandinigeno. Le immagini radar e satellitari hanno mostrato sistemi organizzati, in particolare sul mare antistante La Spezia mentre le strutture temporalesche non sono riuscite a sviluppare un’organizzazione efficace sulla terra ferma.

Le massime intensità orarie sono state fino ad ora 45 millimetri l’ora a Vobbia (Genova) e 41.8 millimetri l’ora a Casale di Pignone (La Spezia).

Permangono condizioni di instabilità che nel pomeriggio sera interesseranno soprattutto l’entroterra di ponente. Non si escludono repentini innalzamenti dei livelli idrici nei bacini piccoli/medi, associati ai fenomeni temporaleschi. Dove le piogge persisteranno, potranno provocare innalzamenti moderati dei livelli anche sui corsi d’acqua maggiori, pur contenuti all’interno dell’alveo.

Nella notte avremo un temporaneo miglioramento seguito da un nuovo passaggio perturbato, più blando, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. A seguire rimonta delle condizioni anticicloniche con tempo stabile e soleggiato fino ai primi giorni della prossima settimana. Lo scenario rimane comunque affetto da incertezza per cui è opportuno seguire gli aggiornamenti.

Secondo l’avviso meteo, oggi giovedì 17 settembre avremo condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati sulle zone B, C, D ed E: fino al primo pomeriggio saranno possibili fenomeni persistenti sul centro-levante (B, C ed E); fino alla serata si avranno ancora possibili fenomeni forti localizzati su B e D (alta probabilità) e sui rilievi della zona A (bassa probabilità). Progressivo esaurimento delle precipitazioni dal tardo pomeriggio su C ed E. Locali rinforzi dei venti meridionali con raffiche intorno ai 40-50 chilometri orari.

Venerdì 18 settembre l’approssimarsi di una perturbazione che interessa marginalmente la Liguria mantiene condizioni di instabilità, con possibili locali rovesci o temporali: bassa probabilità di fenomeni forti sulle zone A, B e D, in particolare sui rilievi (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Possibili locali rinforzi di venti da nord-est intorno ai 40-50 chilometri orari sul ponente.

Sabato 19 settembre nulla da segnalare.

E’ opportuno seguire con attenzione l’evoluzione attraverso gli strumenti a disposizione di tutti, in primo luogo il radar meteo consultabile da pc su https://omirl.regione.liguria.it o con la app METEO3R.