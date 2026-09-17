Celle Ligure. Il maltempo ha concesso una tregua sul levante savonese, dove nel pomeriggio si sono concentrate piogge intense e rovesci persistenti che hanno interessato la costa da Vado Ligure fino a Varazze, dove una tromba marina è stata immortalata ben visibile dal litorale.

L’allerta meteo è stata modificata: dopo la chiusura dell’allerta arancione, l’allerta gialla resta prolungata. La forte instabilità continua a generare precipitazioni diffuse, con il concreto rischio di repentini innalzamenti dei livelli idrici nei bacini piccoli e medi.

Nelle scorse ore la situazione è stata particolarmente critica a Celle Ligure, colpita da un violento acquazzone intorno alle 15 che ha provocato pesanti allagamenti nel centro storico, in particolare in via Aicardi e nella parte a ponente del “caruggio”.

Il sindaco Marco Beltrame, in costante monitoraggio del territorio insieme alla sua squadra, aveva lanciato un appello, chiedendo ai cittadini di prestare la massima attenzione: “Sono caduti 30 millimetri di pioggia in soli trenta minuti e la situazione è difficile da gestire. Evitate gli spostamenti e le zone soggette ad allagamento“.

Nella notte è atteso un temporaneo miglioramento, seguito da un nuovo passaggio perturbato più debole tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, prima del ritorno del tempo stabile e soleggiato.