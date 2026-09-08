Maltempo in arrivo sulla Liguria: allerta gialla per temporali anche nel savonese

Liguria. Alla luce del cambio di scenario meteo in arrivo, Arpal ha emanato l’allerta gialla per temporali dalle sul centro levante della regione (Zone BCDE) dalle 8 alla mezzanotte di domani mercoledì 9 settembre. Sul ponente (Zona A) si segnala bassa probabilità di forti temporali.

Già nella giornata di oggi il promontorio anticiclonico inizia a cedere sotto la spinta di una saccatura sull’Europa Occidentale che convoglia un flusso umido e instabile sulla Liguria.

Nel corso della giornata di domani sono attese piogge sparse, più frequenti sul Centro-Levante, con intensità moderate su C ed E e cumulate areali significative su B, C, D ed E. I temporali potranno risultare forti sul Centro-Levante, accompagnati da precipitazioni abbondanti e localizzate e da locali grandinate. Non si escludono fenomeni forti anche su A, dove però, la probabilità è inferiore.

Dal pomeriggio rinforzo dei venti fino a localmente forti da sudovest lungo la costa del ponente, da sud, sudovest sui rilievi del centro levante con locali raffiche temporalesche.

L’instabilità permarrà anche nella giornata di giovedì ma con fenomeni in esaurimento dal pomeriggio.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.