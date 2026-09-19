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Mallare, rinforzo in attacco: ufficiale l’arrivo di Matteo Favara

Classe 2001, arriva dopo le esperienze con Celle Riviera, Pontelungo, Altarese e Veloce: in carriera anche 14 gol in una stagione e una promozione conquistata

Generico settembre 2026

Il Mallare aggiunge un nuovo tassello al proprio reparto offensivo in vista della stagione 2026/27. La società rossoblù ha annunciato l’arrivo di Matteo Favara, attaccante classe 2001, che va a completare il pacchetto a disposizione di mister Fiori.

Favara vanta diverse esperienze nel calcio dilettantistico ligure. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Celle Riviera e Pontelungo in Promozione, oltre a quelle di Altarese e Veloce tra Prima e Seconda Categoria.

Proprio con l’Altarese, nella stagione 2022/23, l’attaccante ha messo a segno 14 reti, mentre con la maglia della Veloce, ha contribuito alla vittoria del campionato di Seconda Categoria realizzando 12 gol.

Un giocatore strutturato fisicamente, con qualità tecniche e capacità realizzative, che rappresenta un nuovo elemento a disposizione di Fiori per il reparto offensivo.

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