Mallare, auto finisce in una scarpata: ferito il conducente

Mallare. Incidente stradale nella giornata di oggi a Mallare, lungo il tratto della Sp 5.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13 e 40, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa sotto una scarpata sottostante la strada provinciale.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Altare e automedica del 118: fortunatamente il guidatore non è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Dopo le prime cure da parte del personale sanitario, per lui è stato disposto il trasporto in ospedale.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono giudicate gravi. Nella carambola non ha riportato traumi e/o ferite significative.