Lutto a Pietra Ligure: addio a Patrizia Cordero, storica dipendente dei Servizi Demografici

Comunità in lutto a Pietra Ligure per la prematura scomparsa di Patrizia Cordero, deceduta all’età di 64 anni.

Per ben 28 anni, Patrizia ha prestato servizio con straordinaria dedizione, competenza e professionalità all’interno dell’Area Servizi Demografici del Comune, lasciando un ricordo indelebile e un’impronta di grande garbo e gentilezza tra i colleghi e tutti i cittadini che hanno avuto modo di conoscerla e lavorare al suo fianco.

Il sindaco pietrese, Luigi De Vincenzi, ha voluto esprimere il proprio cordoglio a nome dell’intera amministrazione comunale: “Insieme a tutti i dipendenti del Comune di Pietra Ligure siamo vicini ai suoi cari in questo momento di lutto. A nome mio personale, dell’Amministrazione e di tutti i suoi colleghi, rivolgo le più sincere condoglianze alla figlia Irene, alla famiglia e a tutti i suoi affetti”.

Patrizia Cordero lascia la figlia Irene con Gian Marco, i cugini e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati giovedì 1° ottobre, alle ore 15:00, nella parrocchia di San Pio X a Loano.