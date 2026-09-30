Loano, l’associazione Italia Israele e Sabaoth donano un albero in memoria delle vittime del 7 ottobre

Loano. Un gesto di memoria e, insieme, un seme di speranza per non dimenticare una delle pagine più drammatiche della storia recente. Domenica 11 ottobre, alle ore 11, i giardini San Escrivà di Loano ospiteranno la cerimonia ufficiale organizzata dall’associazione Italia Israele di Savona e Sabaoth Loano, che doneranno e pianteranno un melograno, albero antico dalle radici robuste, dedicato alla memoria delle oltre 1.200 vittime del 7 ottobre 2023.

“Un massacro di civili che – dicono gli organizzatori – è stato deliberatamente progettato ed eseguito da Hamas e da altre sigle del terrorismo palestinese». All’evento, che si terrà alla presenza delle autorità regionali e cittadine, verrà svelata anche una targa speciale. Sarà dedicata ai piccoli fratelli Bibas, di 9 mesi e tre anni, «strangolati da Hamas insieme alla loro mamma Shiri mentre erano tenuti ostaggio a Gaza”.

L’iniziativa, spiega il presidente Cristina Franco, nasce con l’intento di unire la comunità in un momento di riflessione condivisa: “Un gesto di memoria, un seme di speranza – conclude -. L’appuntamento è aperto al pubblico, che invitiamo a partecipare senza pregiudizio e con il solo desiderio di preghiera”.