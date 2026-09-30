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Iniziativa

Loano, l’associazione Italia Israele e Sabaoth donano un albero in memoria delle vittime del 7 ottobre

Domenica 11 ottobre alle ore 11 nei giardini San Escrivà la cerimonia pubblica promossa dalle associazioni con il Comune. Una targa ricorderà i piccoli fratelli Bibas

Generico settembre 2026

Loano. Un gesto di memoria e, insieme, un seme di speranza per non dimenticare una delle pagine più drammatiche della storia recente. Domenica 11 ottobre, alle ore 11, i giardini San Escrivà di Loano ospiteranno la cerimonia ufficiale organizzata dall’associazione Italia Israele di Savona e Sabaoth Loano, che doneranno e pianteranno un melograno, albero antico dalle radici robuste, dedicato alla memoria delle oltre 1.200 vittime del 7 ottobre 2023.

“Un massacro di civili che – dicono gli organizzatori – è stato  deliberatamente progettato ed eseguito da Hamas e da altre sigle del terrorismo palestinese». All’evento, che si terrà alla presenza delle autorità regionali e cittadine, verrà svelata anche una targa speciale. Sarà dedicata ai piccoli fratelli Bibas, di 9 mesi e tre anni, «strangolati da Hamas insieme alla loro mamma Shiri mentre erano tenuti ostaggio a Gaza”.

L’iniziativa, spiega il presidente Cristina Franco, nasce con l’intento di unire la comunità in un momento di riflessione condivisa: “Un gesto di memoria, un seme di speranza – conclude -. L’appuntamento è aperto al pubblico, che invitiamo a partecipare senza pregiudizio e con il solo desiderio di preghiera”.

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