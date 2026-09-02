Loano: in corso la pulizia dei rii minori, a seguire l’intervento sul torrente Nimbalto

Loano. Sono in corso, a Loano, i lavori di pulizia di alcuni tratti dei rii minori Casazza, Berbena, Rolandette e Chiappe.

L’intervento, affidato dal Comune alla ditta Quadriservice, rientra nelle attività programmate dall’amministrazione per garantire la manutenzione dei corsi d’acqua e favorire il regolare deflusso delle acque, soprattutto in vista della stagione autunnale.

“La cura e la pulizia dei rii rappresentano un’attività fondamentale di prevenzione e tutela del territorio – dichiarano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina –. I lavori attualmente in corso interessano diversi tratti dei rii minori e consentono di rimuovere vegetazione e materiali che possono ostacolare il normale scorrimento dell’acqua. Seguiamo costantemente l’avanzamento degli interventi, in collaborazione con gli uffici comunali”.

Conclusa questa prima fase, seguiranno i lavori programmati di pulizia del torrente Nimbalto, principale corso d’acqua cittadino.

“Si tratta di una programmazione coordinata che interessa sia i rii minori sia il Nimbalto. L’obiettivo è intervenire con continuità e nei tempi utili, prestando particolare attenzione ai punti più delicati del reticolo idrografico comunale”, concludono Lettieri e Cepollina.

La cifra impegnata per gli interventi ammonta a circa 80 mila euro.