Loano, domenica 27 settembre si corre “Giro delle Mura”

Loano. È in programma domenica 27 settembre la 15^ edizione del “Giro delle Mura – Memorial Paolo Romanisio”, gara podistica competitiva organizzata dai Runners Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.
La più classica tra le 10 chilometri autunnali si ripresenterà con il suo tradizionale percorso altamente panoramico e performante e porterà i podisti a percorrere il lungomare di Loano ed il perimetro delle antiche mura della Città dei Doria (per due volte).
Contestualmente alla gara agonistica si svolgerà una 10 chilometri non competitiva, aperta a tutti coloro che vorranno provare la distanza o più semplicemente correre senza troppa pressione, e una “Family run” sulla distanza di 5 chilometri.
La gara competitiva prenderà il via alle 10 da Campo Cadorna, mentre la gara non competitiva partirà subito dopo; la “Family run” prenderà il via alle 10.10.
E’ possibile iscriversi in rete (a questo link https://www.runrace.info/giro-delle-mura-di-loano) o presso l’agenzia delle Assicurazioni Generali in corso Europa 6F dalle 9 alle ore 13 o presso la partenza (solo per la non competitiva, dalle 7 alle 9.30). Le iscrizioni per la gara competitiva si chiuderanno venerdì 25 settembre alle 21, le iscrizioni per la gara non competitiva si chiuderanno domenica 28 settembre alle ore 9.30.