Lo spettacolo “Oltre il Sipario, il Cuore” conquista Vado Ligure: più di 50 artisti portano sul palco un messaggio di autentica accoglienza

Vado Ligure. A pochi mesi dal debutto della seconda edizione, “Oltre il Sipario, il Cuore” è tornato in scena dando ufficialmente il via alle repliche di uno spettacolo straordinario e unico nel suo genere.

Sabato 29 agosto, a Vado Ligure, il progetto ha trovato una nuova casa e un pubblico pronto ad accogliere un messaggio che va ben oltre lo spettacolo. La serata, resa possibile grazie al Comune di Vado Ligure, al sindaco Fabio Gilardi e agli assessori Laura Rizzuti e Angelo Lestinge, ha registrato un successo importante, confermando la forza di un progetto nato per dimostrare concretamente che l’inclusione può e deve essere parte integrante dello spettacolo dal vivo.

“Oltre il Sipario, il Cuore” è stato ideato e realizzato dall’Associazione Seconda Stella a Destra, in collaborazione con DNA Musica. Al centro del progetto c’è un’idea semplice quanto potente: portare sul palco un messaggio di inclusione e accoglienza, mettendo ogni artista nelle condizioni di esprimere pienamente il proprio talento.

Sono state oltre 50 le persone protagoniste della serata, tra danzatori, persone con e senza disabilità, cantanti e musicisti, impegnati in un susseguirsi di esibizioni capaci di regalare al pubblico emozioni profonde. Sul palco le differenze non scompaiono: diventano, piuttosto, parte della bellezza dello spettacolo. Ogni artista porta con sé una storia, una forza e abilità uniche, ma tutti condividono lo stesso valore e la stessa importanza.

È proprio questo il messaggio più forte di “Oltre il Sipario, il Cuore”: una società realmente inclusiva non si costruisce soltanto attraverso le parole, ma attraverso gesti concreti capaci di eliminare gli ostacoli e creare nuove possibilità.

In questa direzione assume un significato particolarmente importante anche la scelta di rendere accessibili i palchi agli artisti in carrozzina attraverso l’installazione di apposite rampe. Una soluzione adottata sia per l’appuntamento di Vado Ligure sia per quello di Savona, grazie alla sensibilità delle due amministrazioni comunali. Un accorgimento apparentemente semplice, ma fondamentale, che riporta al centro una questione spesso ancora troppo trascurata: l’accessibilità dovrebbe essere garantita in ogni teatro e in ogni palco destinato a concerti, spettacoli ed eventi.

Dopo Vado Ligure, il progetto si prepara ora a tornare a Savona. Sabato 5 settembre, alla Fortezza del Priamar, andrà infatti in scena la seconda replica di “Oltre il Sipario, il Cuore”. Una serata che unirà ancora una volta musica, danza, inclusione ed emozione e che avrà anche un importante obiettivo solidale: il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Gaslini Insieme ETS.

L’appuntamento vuole essere molto più di una semplice serata di spettacolo. È un invito a esserci, a guardare con i propri occhi ciò che può nascere quando talento, impegno, costanza e anche un pizzico di follia si incontrano. Perché, a volte, è proprio salendo su un palco che si possono abbattere le barriere più difficili da superare: quelle che esistono nella mente e negli occhi di chi guarda.

Il progetto di danza inclusiva ha inoltre potuto contare sul contributo ottenuto nell’ambito della coprogettazione per la macro area ASL2, all’interno del Patto di sussidiarietà BIP della Regione Liguria, ulteriore tassello di un percorso che punta a trasformare l’inclusione da principio dichiarato a realtà concreta.

E così “Oltre il Sipario, il Cuore” continua il suo viaggio, portando con sé musica, danza e soprattutto un messaggio che arriva dritto al cuore: quando un palco diventa davvero accessibile a tutti, lo spettacolo più grande è quello che accade fuori dalla scena