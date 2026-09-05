Lite nella notte ad Albisola: ferito un 35enne, trasportato in ospedale

Albisola Superiore. Nottata movimentata ad Albisola dove, intorno alle 5, si è verificata una lite che avrebbe visto coinvolto più persone.

È successo in passeggiata Eugenio Montale. Stando a quanto riferito, ad affrontarsi, dopo una serata in discoteca, sarebbero stati due gruppi, composti da diversi giovani.

Tra calci e pugni, uno dei contendenti è stato ferito. A quel punto, alcuni dei presenti hanno allertato soccorsi e Forze dell’Ordine.

Sul posto: un’ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola e i carabinieri per riportare la calma e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Per fortuna il ferito, un 35enne, non ha riportato traumi giudicati gravi ed è stato accompagnato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.