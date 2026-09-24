L’istituto Agrario di Albenga recupera un’area Incendiata

Albenga. Gli alunni dell’Istituto Aicardi hanno ripreso i lavori di recupero dimostrativo di una porzione dell’area incendiata sopra l’abitato di Bastia d’Albenga.

Il progetto prevede il recupero di un’area post incendio mediante: semina di specie autoctone in grado di formare un soprassuolo più resistente e resiliente al passaggio del fuoco, rimozione del materiale vegetale morto per diminuire la biomassa bruciabile.

Gli interventi si sviluppano su di una superficie di circa 1000 mq sulla quale gli studenti dell’Istituto potranno raccogliere nel tempo informazioni sulla crescita delle piante e sull’impatto che gli erbivori selvatici hanno sullo sviluppo della vegetazione.

Il progetto è realizzato con il supporto, anche economico, dello Zonta Club di Albenga-Alassio e prevede di coinvolgere anche gli studenti delle scuole medie di Leca d’Albenga mediante incontri e seminari, con lo scopo di rendere più consapevoli i ragazzi di quelle che sono le problematiche ecologiche causate dal passaggio del fuoco.