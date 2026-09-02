Lions Club Loano Doria, venerdì è in programma la “Festa dello Sport”

Loano. Un’occasione speciale per celebrare i valori autentici dello sport: impegno, passione, inclusione e crescita personale. Lo sport è una vera scuola di vita. È un ponte tra generazioni e un linguaggio universale capace di unire le persone.

Venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 14.30, presso gli spazi esterni della piscina del Doria Nuoto Loano, si terrà la seconda edizione della “Festa dello Sport”, organizzata dal Lions Club Loano Doria in collaborazione con il Doria Nuoto Loano e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Loano.

Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione torna con un programma ancora più coinvolgente, dedicato a tutta la cittadinanza e, in particolare, ai più giovani. Le società sportive locali animeranno il pomeriggio con dimostrazioni, attività e momenti di incontro con atleti, tecnici e appassionati.

La grande novità di quest’anno sarà la creazione di appositi circuiti sportivi: i ragazzi potranno cimentarsi nelle diverse discipline presenti, mettendosi alla prova, divertendosi e scoprendo le numerose opportunità offerte dal panorama sportivo loanese.

“Il Lions Club Loano Doria crede molto nelle potenzialità dei giovani, a volte manca l’occasione attraverso la quale loro stessi possano scoprire il proprio talento. In campo sportivo vogliamo agevolare il loro avvicinarsi a quel variegato ventaglio di possibilità che le numerose Società di Loano offrono, e tutto comodamente in un pomeriggio. Speriamo che la

curiosità prevalga, e che in tanti vengano a scoprire quanto lo sport possa offrire in termini di benessere, aggregazione, autostima, determinazione.” sottolinea la presidente Arianna Vugi. Al termine della manifestazione si svolgeranno le premiazioni finali, un momento di festa e condivisione durante il quale saranno valorizzati la partecipazione, l’entusiasmo dei ragazzi e il prezioso contributo delle società sportive coinvolte.

“Proprio in questo evento dedicato allo sport in tutte le sue declinazioni, la Doria Nuoto Loano avrà il piacere e l’onore di premiare una rosa di suoi atleti che negli ultimi mesi hanno raggiunto traguardi di eccellenza a livello nazionale ed oltre. Sono motivo di orgoglio per la nostra Società e possono rappresentare un esempio ed uno sprone per tanti altri ragazzi e

ragazze” annuncia il Presidente della Doria Nuoto Massimiliano Gattuso Sempre parlando di impegno dei giovani, il Leo Club Loano Doria, quest’anno presieduto da Simone Careddu, durante il pomeriggio donerà alla Doria Nuoto Loano un defibrillatore.

“L’obiettivo è consolidare la Festa dello Sport come un appuntamento fisso e una vera e propria tradizione cittadina, capace di promuovere i valori positivi dello sport e di avvicinare persone di ogni età alle numerose discipline presenti sul territorio” commenta Luana Isella, delegata del Lions Club all’organizzazione della Festa dello Sport.

La locandina dell’evento