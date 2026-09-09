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Sinergia

Liguria, Piemonte e Lombardia a sostegno dell’industria energetica: primo bando interregionale da 3mln di euro

La misura annunciata a margine della cabina economica del Nord-Ovest, Piana: "Basta competizione, bisogna fare sinergia". Ribadita la candidatura ligure per l'agenzia nazionale del nucleare

Generico settembre 2026

Per la prima volta Liguria, Lombardia e Piemonte promuovono un bando interregionale da 3 milioni di euro totali a sostegno della filiera dell’industria energetica del Nord-Ovest. A illustrare la misura sono Alessio Piana, Guido Guidesi e Andrea Tronzano, assessori allo Sviluppo economico di Liguria, Lombardia e Piemonte, in occasione della cabina del Nord-Ovest, che ha riunito a Genova, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, con la collaborazione di Ansaldo Energia, istituzioni e stakeholder territoriali del settore energetico.

“Abbiamo maturato sempre di più la convinzione che bisogna presentarsi in maniera competitiva sui mercati nazionali ed internazionali e in maniera sinergica, evitando di fare competizione interna e ragionando in termini di distretto macroeconomico del Nord-Ovest – spiega l’assessore Piana -. Da questa esperienza sta già nascendo anche un ragionamento più esteso che coinvolge anche alcune delle Regioni del Nord-Est, l’Emilia-Romagna e il Veneto, con cui stiamo portando avanti ulteriori iniziative nella logica della definizione di un macro-distretto industriale manifatturiero”.

Questa misura sarà poi replicata “in salsa ligure-genovese con una specifica linea destinata invece a tutte le attività di filiera industriale, ma quella sarà un’altra partita che giocheremo fra qualche mese attraverso 10 milioni di fondi Fesr“, ricorda l’assessore.

“L’obiettivo – dichiarano congiuntamente gli assessori – è quello di favorire la nascita di catene del valore, mettendo in relazione le competenze delle grandi imprese, la capacità innovativa delle Pmi e il patrimonio di conoscenze degli organismi di ricerca. Quella odierna è una giornata importante perché dà concretezza alla cabina economica del Nord-Ovest, avviata da Liguria, Lombardia e Piemonte nel 2023″.

Il bando metterà a disposizione diversi strumenti, pensati per accompagnare le tecnologie lungo il percorso che va dalla ricerca alla concreta applicazione industriale. Potranno partecipare partenariati interregionali composti da un minimo di cinque e un massimo di otto soggetti, con la presenza obbligatoria di almeno una grande impresa, almeno una Pmi per ciascuna delle tre Regioni e almeno un organismo di ricerca.

L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire le politiche energetiche regionali e le prospettive di sviluppo della filiera energetica del Nord-Ovest. “La collaborazione tra le nostre Regioni – sottolineano gli assessori all’Energia di Liguria, Lombardia e Piemonte, Paolo Ripamonti, Massimo Sertori e Matteo Marnati – permette di mettere a sistema competenze, capacità industriali e innovazione in un settore decisivo per la competitività dei territori. Rafforzare la filiera energetica significa creare nuove opportunità per le imprese e accompagnare lo sviluppo delle tecnologie strategiche per il futuro”.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre richiamata la candidatura, sostenuta dalla Liguria, ad ospitare la sede della prossima agenzia nazionale del nucleare. “La richiesta – conferma Piana – è stata avanzata in maniera congiunta e sottoscritta dai presidenti delle Regioni Piemonte e Lombardia a supporto del documento a firma del presidente Bucci. Stiamo dialogando con il Governo nella logica di traguardare questo obiettivo“.

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