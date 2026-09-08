Liguria, Lombardia e Piemonte: vertice sullo sviluppo dell’industria energetica

Liguria. Torna a riunirsi la Cabina economica del Nord-Ovest. Al centro dell’incontro che si terrà domani, mercoledì 9 settembre, a partire dalle 9.30, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, lo sviluppo strategico dell’industria energetica. Un’occasione, con la collaborazione di Ansaldo Energia, di mettere a confronto istituzioni e sistema produttivo, che porterà l’attenzione sul ruolo delle filiere all’interno delle politiche regionali.

Gli assessori allo Sviluppo economico delle tre Regioni – Alessio Piana per la Liguria, Guido Guidesi per la Lombardia e Andrea Tronzano per il Piemonte – presenteranno le linee guida della misura interregionale che accompagnerà la transizione tecnologica e industriale delle filiere energetiche, rafforzando la competitività, l’innovazione e la sostenibilità delle imprese.

L’obiettivo della misura, la prima dedicata alla macroarea, è quello di favorire la creazione di catene produttive interregionali, aiutando le micro, piccole e medie imprese a fare rete e ampliare collaborazioni e sinergie con le grandi realtà industriali del Nord-Ovest. Un segnale di concretezza rispetto le azioni avviate nel 2023 dalla Cabina economica in settori strategici come l’industria energetica, l’automotive, l’aerospazio, la microelettronica e la logistica.

L’evento sarà anche occasione di approfondimento della filiera del nucleare, in vista della candidatura della Liguria, condivisa a livello macroregionale, ad ospitare la sede dell’agenzia italiana.