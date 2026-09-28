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Liguria, ecco i 3 e 4 stelle “Superior”. Bucci e Lombardi: “Più qualità per il turismo alberghiero”

Due fasce intermedie pensate per riconoscere e valorizzare il miglioramento dell'offerta anche quando questo non è ancora sufficiente per il passaggio alla stella successiva

Generico settembre 2026

Liguria. Una nuova fascia di qualità entra nella classificazione delle strutture ricettive liguri, con l’obiettivo di rendere il sistema più aderente all’evoluzione dell’offerta e alle aspettative di una domanda turistica sempre più attenta a servizi, comfort e standard qualitativi. Regione Liguria introduce la denominazione aggiuntiva “Superior” per gli alberghi a 3 e 4 stelle che offrono servizi e caratteristiche qualitative superiori rispetto a quelli normalmente richiesti per la propria categoria, senza possedere ancora tutti i requisiti necessari per accedere rispettivamente alle 4 e alle 5 stelle.

Nascono così i 3 stelle Superior e i 4 stelle Superior, due fasce intermedie pensate per riconoscere e valorizzare il miglioramento dell’offerta anche quando questo non è ancora sufficiente per il passaggio alla stella successiva. L’attribuzione sarà legata a specifici requisiti definiti nella nuova Tabella Qualifica Superior, analogamente a quanto già avviene con la denominazione “Lusso” per gli alberghi a 5 stelle di massima eccellenza.

“Il turismo è una risorsa fondamentale per la Liguria: il nostro impegno è per promuovere una ricettività sempre più qualificata e proseguire nel lavoro destagionalizzazione. Questa novità rappresenta un’opportunità importante in questo senso, anche per il turismo congressuale e professionale, un segmento che vogliamo continuare a far crescere in Liguria – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Chi viaggia per lavoro, partecipa a congressi o prende parte a grandi eventi cerca strutture con standard elevati, servizi efficienti e un’offerta capace di adattarsi a esigenze diverse. Le nuove fasce Superior ampliano questa possibilità, introducendo un livello ulteriore di qualità all’interno delle categorie più diffuse. Significa rendere la Liguria ancora più competitiva e attrattiva anche per congressi, eventi e turismo business, contribuendo a generare presenze durante tutto l’anno”.

“Con i 3 e 4 stelle Superior introduciamo un riconoscimento che mancava nel nostro sistema di classificazione – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. Un albergo può investire, rinnovarsi e aumentare sensibilmente la qualità dei propri servizi senza avere ancora tutti i requisiti necessari per passare alla stella successiva. Fino a oggi questo miglioramento non emergeva pienamente dalla classificazione; con la qualifica Superior potrà invece essere riconosciuto e comunicato in modo più chiaro al cliente. Vogliamo premiare chi investe nella qualità e rendere il sistema più aderente alle aspettative di una domanda turistica sempre più evoluta e attenta ai servizi offerti”.

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