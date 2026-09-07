Liguri e savonesi non sono un “popolo” di guidatori: ogni auto percorre in media solo 9.200 km l’anno

La Liguria è la regione italiana in cui le auto percorrono mediamente meno chilometri all’anno, subito dopo la Sicilia.

I dati arrivano dall’Istat, che ha diffuso un report relativo ai dati del 2023 e che testimonia come la percorrenza media degli autoveicoli per il trasporto passeggeri localizzati in Liguria è stata di 9.262 km, contro una media italiana di 10.949 km. Circa 1.700 km in meno all’anno per auto, pari a circa il 15,4% in meno rispetto alla media nazionale.

In Liguria le percorrenze medie scendono al di sotto dei 10mila chilometri annui, unica con la Sicilia in tutta Italia. Una tendenza che di riflette anche a livello provinciale: Le percorrenze medie più basse, inferiori ai 9mila chilometri annui, si registrano nelle province liguri di Savona, Genova e Imperia. Imperia, in particolare, è la provincia in cui si registra la percorrenza media minore, con 8.840 chilometri annui.

Anche sul fronte della motorizzazione la Liguria ha un tasso relativamente basso. Nel 2023 risultavano 501,6 autoveicoli circolanti ogni 1.000 abitanti, contro i 594,1 a livello nazionale. Si tratta di uno dei valori più bassi d’Italia: soltanto la Campania è più bassa, con 487,5.

Allo stesso tempo però la nostra regione ha una densità veicolare molto alta rispetto alla sua popolazione: 139,7 autoveicoli per chiliometro quadrato, contro i 116 della media italiana. È il quarto valore più elevato dopo Lombardia, Lazio e Campania. Il motivo emerge dai dati sulla densità abitativa: la Liguria ha 278,6 abitanti per chilometro quadrato, contro 195,2 in Italia.