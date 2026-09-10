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Novità

Liceo Chiabrera-Martini di Savona, più inclusione attraverso il miglioramento dell’acustica

Affidati i lavori per l’Aula 302: un ambiente sonoro più confortevole per favorire l’ascolto, ridurre lo stress cognitivo e migliorare l’apprendimento

Generico settembre 2026
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Savona. Sono stati affidati i lavori per l’intervento di miglioramento acustico dell’Aula 302 del Liceo Statale “Chiabrera-Martini” di Savona, finalizzato a migliorare la qualità dell’ascolto e l’intelligibilità del parlato durante le attività di insegnamento.

“La soluzione, – come hanno spiegato dalla Provincia, – è stata progettata a seguito di specifiche verifiche acustiche, che hanno evidenziato un’eccessiva riverberazione dell’ambiente, con possibili ripercussioni sulla chiarezza del parlato e, conseguentemente, sulla qualità dell’esperienza didattica”.

Il progetto prevede l’installazione di pannelli fonoassorbenti a soffitto e sulle pareti, per una superficie complessiva di circa 55 metri quadrati, con l’obiettivo di controllare la propagazione del suono e rendere l’ambiente più confortevole sotto il profilo acustico.

“La riqualificazione si inserisce nell’impegno della Provincia di Savona per rendere gli spazi scolastici sempre più accessibili e inclusivi. Un ambiente sonoro adeguatamente controllato consente infatti di ridurre le difficoltà legate all’ascolto e alla comprensione del parlato, contribuendo a diminuire lo stress cognitivo e a creare condizioni più favorevoli all’apprendimento”.

“L’attenzione all’acustica rappresenta, quindi, un ulteriore elemento nel percorso di abbattimento delle barriere alla piena fruibilità degli spazi educativi, comprese quelle ‘invisibili’, ma capaci di incidere concretamente sulla partecipazione alle attività formative e sui momenti di socializzazione tra studenti”.

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