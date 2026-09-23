Le cicogne arrivano a Celle e regalano uno spettacolo emozionante

Celle Ligure. Non è passata inosservata la meraviglia che la natura ha regalato tra ieri e questa mattina: l’insolita visita delle cicogne. Sicuramente una bella sorpresa.

Sono arrivate ieri, per poi ripartire questa mattina. Gli uccelli migratori, che trascorrono l’inverno nelle zone dell’Africa sub sahariana o del Medio Oriente, si sono fermati nella zona del Mulino a Vento, sull’omonimo rudere tra gli olivi, e nella frazione della Costa, sopra il paese, regalando uno spettacolo insolito ed emozionante a chi ha avuto la fortuna di vederle.

Sulle cime dei tetti, come loro abitudine, non sono certo passate inosservate. Poche ore di sosta per poi ripartire e volare lontano.