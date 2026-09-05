Lavori all’acquedotto a Finale, interruzione all’erogazione del servizio nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre

Finale Ligure. Il Comune di Finale Ligure informa che “nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre, da mezzanotte alle 4, il Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese effettuerà alcuni lavori in via Brunenghi, all’altezza delle scuole, che comporteranno una temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua”.

L’interruzione interesserà via Brunenghi e le relative traverse, il centro di Marina e le dorsali in direzione di Finalpia, comprendendo il lungomare Migliorini e via Aurelia.

Le vie interessate sono: via Brunenghi, nel tratto compreso indicativamente tra il Bar Vela e i “Quattro Canti”; via Pertica; via Colombo; lungomare Migliorini; corso Europa; via Torino; via Genova; via Porro; via Drione; via Santuario; oltre alle relative traverse.

Il servizio sarà ripristinato al termine degli interventi, indicativamente entro le ore 4.00.