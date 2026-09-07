L’attivista animalista Enrico Rizzi a Dego per denunciare il maltrattamento di oltre venti cani

Dego. Da Roma a Dego per denunciare una situazione di degrado: Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali e influencer del settore, oggi, 7 settembre, ha fatto un “blitz” in località Carpezzo per segnalare un caso di maltrattamento, documentandolo in tempo reale sui suoi canali social .

“Vittime di questa assurda storia, che mi è stata segnalata da alcuni animalisti della Valbormida, sono circa 25 cani di taglia piccola, tra cui alcuni cuccioli, che vivono in una casa a Dego senza cure, visibilmente malati, tra pulci ed escrementi, con problemi anche gravi – afferma Rizzi ai microfoni di Ivg – Ho allertato il servizio veterinario dell’Asl2 e i Carabinieri, che sono arrivati in questa località per parlare con l’uomo che dice di occuparsi di questi animali, ma in che modo? Si denota subito una scarsa attenzione delle condizioni igieniche degli animali, uno dei quali addiritttura con gravi patologie neorologiche costretto a trascinarsi per tentare di fuggire dalla furia degli altri coinquilini a quattro zampe”.

“C’è una palese violazione del codice penale – continua – I cani vivono in condizioni incompatibili e sono qua per dare voce a chi, finora, non è stato ascoltato. Mi è stato infatti riferito che la situazione viene segnalata da tempo ma nessuno pare sia mai intervenuto”.

Dopo il sopralluogo è stato disposto il sequestro degli animali e il trasferimento in strutture idonee. I Carabinieri hanno appena informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica. I veterinari avrebbero anche accertato malattie infettive tra gli animali per cui hanno disposto la quarantena. Il rispetto dei diritti degli animali e della legalità, prima di tutto. Sempre.”, conclude Rizzi.