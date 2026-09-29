Lascaris, Falco: “Siamo una rarità in questa categoria. La salvezza sarebbe qualcosa di pazzesco”

Millesimo. Al “Vigllino” il Lascaris trova una delle serate più complicate del suo campionato. Il 2-0 del Millesimo racconta una partita nella quale i giallorossi hanno imposto fisicità e intensità, ma Fabio Falco guarda anche oltre il risultato.

Il tecnico piemontese parte infatti dai meriti della squadra di Macchia. “Partiamo dal presupposto che la vittoria del Millesimo è meritata. Abbiamo trovato contro, al di là del fattore campo e ambientale, un grandissimo ambiente che aiuta in questa categoria”.

Poi il riconoscimento più netto agli avversari: “Abbiamo trovato una squadra forte, con grandissima intensità fisica, che ha meritato di vincere la partita. Durante la partita ci sono stati degli episodi più o meno che ci hanno girato contro, diciamo così, però la vittoria è super meritata. Onore al Millesimo, è stata la squadra migliore che abbiamo affrontato fino adesso”.

Falco, però, non vuole che la sconfitta diventi una bocciatura del percorso del Lascaris. Per capire la squadra che si è presentata in Serie D bisogna infatti considerare una realtà molto diversa da quella di molte altre società della categoria.

“Forse l’ambiente, i giornalisti in generale non conoscono cos’è il Lascaris. Io sono soddisfatto del percorso che abbiamo fatto fino adesso”.

Il tecnico spiega quindi le caratteristiche del progetto. “Noi siamo veramente una rarità in questa categoria. Abbiamo un budget rispetto agli altri veramente ridotto. Da noi giocano i giovani del settore giovanile e abbiamo tutta gente che lavora”.

Una differenza che si riflette anche sulla quotidianità della squadra: “Ci alleniamo tre sere su quattro di sera, quindi la nostra realtà è completamente differente rispetto anche alle neopromosse come il Millesimo, che dispongono di budget, ambiente e tante cose superiori a noi. Quindi ci sta”.

La sconfitta del “Viglino” viene dunque inserita da Falco nel contesto di un campionato che, per il Lascaris, ha un obiettivo preciso e tutt’altro che scontato. Anche contro il Millesimo alcuni giocatori non hanno offerto la loro miglior prestazione, ma il tecnico non cambia prospettiva.

“Oggi alcuni giocatori magari hanno fatto una partita sottotono, non nella loro migliore esibizione, ma sappiamo benissimo che il nostro sarà un campionato di sofferenza”.

E proprio qui arriva la fotografia più chiara delle ambizioni del Lascaris: “Se otterremo la salvezza sarà qualcosa di pazzesco”.

Il 2-0 del “Viglino” lascia quindi al Lascaris una sconfitta, ma anche la consapevolezza di un percorso costruito con giovani, giocatori che lavorano e risorse più contenute rispetto a molte delle avversarie. Per Falco, la sfida della Serie D passa anche da qui.