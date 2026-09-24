Laigueglia, venerdì il taglio del nastro della 44esima edizione della Fiera di San Matteo

Laigueglia. Dodici location per scoprire le eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato. Laigueglia si prepara alla 44esima edizione della Fiera delle Tradizioni di San Matteo che sarà inaugurata venerdì alle 10.30 in piazza Preve. La Fiera andrà avanti fino a domenica 27 settembre 2026 grazie al contributo e al sostegno di Regione Liguria, che ha premiato l’iniziativa nell’ambito del bando “Contributi ai Comuni liguri a sostegno delle manifestazioni storiche e tradizionali – 2026.

Afferma il sindaco Giorgio Manfredi: “San Matteo rappresenta da sempre un punto fermo nel calendario cittadino. Laigueglia, riconosciuta come uno dei borghi più belli d’Italia, trasformerà le sue piazze e le sue vie in un palcoscenico a cielo aperto dove residenti e visitatori potranno riassaporare l’autenticità delle usanze locali”.

“Laigueglia – aggiunge il consigliere delegato al turismo e manifestazioni Lino Bersani – si prepara a vivere uno degli appuntamenti più profondamente radicati nella propria identità con stand gastronomici, show coking e gli attesissimi fuochi d’artificio. Sarà un lungo weekend pensato per far vivere il territorio attraverso un ricco ventaglio di iniziative, spaziando dall’artigianato tipico alla promozione delle eccellenze locali, fino ai momenti di puro intrattenimento per famiglie e appassionati di tradizioni popolari”.

La dimensione spirituale e più autentica della festa raggiungerà il suo culmine domenica 27 settembre. Alle 18 verrà celebrata la Santa Messa Solenne, a cui farà seguito la tradizionale e partecipata Processione in onore di San Matteo. Un momento di profonda raccoglimento e devozione, durante il quale le confraternite, le autorità locali e l’intera cittadinanza accompagneranno la statua del Patrono lungo le vie del borgo, riaffermando un legame indissolubile con il proprio passato.

IL PROGRAMMA

VENERDI 25 SETTEMBRE

• ore 10.30: Inaugurazione Fiera (piazza Preve)

• ore 15.30: La Festa dei 90enni (Centro Ricreativo San Matteo)

• ore 17.30: Inaugurazione sottopasso stazione

• ore 21.00: “RELAZIONI: storie sulle relazioni invisibili e fondamentali che

consentono la vita, soprattutto quella marina” con il giornalista

e scrittore Franco Borgogno (terrazza Giuliano)

SABATO 26 SETTEMBRE

• ore 18.00: “Gestione e comunicazione delle allerte meteo” (piazza Canosso)

• ore 22.00: Spettacolo Pirotecnico Musicale (Molo Centrale)

DOMENICA 27 SETTEMBRE

• ore 10.30 e 12.30: Sbanday Street Band (vie del centro storico)

• ore 18.00: Santa Messa solenne – Coro “Deo Gloria”

Istituto Diocesano di Musica Sacra (Chiesa di San Matteo)

• ore 19.00: Processione con la statua di san Matteo,

accompagnata dal corpo bandistico “Giuseppe Verdi” di Albenga

NELLE TRE GIORNATE DELLA MANIFESTAZIONE

• Laboratori del Gusto “buono, pulito e giusto” – percorsi enogastronomici in

omaggio al pensiero e all’opera di Carlo Pedrini in collaborazione con l’ass.ne

Antiche Vie del Sale

(Piazza Preve – Venerdì 25 ore 11.00 e pomeriggio,

Sabato 26 ore 11.00 e ore 17.00,

Domenica 27 ore 11.00)

• Giochi del Cortile (piazza Cavour)

• Tecniche di affilatura coltelli (piazza Mazzini)

• “Operazione Salva Bosco” – Laboratorio per bambini organizzato dal gruppo

Protezione Civile di Laigueglia (piazza Canosso – tutte le mattine dalle 10.30 alle

12.00; venerdi e domenica dalle 17.00 alle 18,30; sabato dalle 15.00 alle 17.00)