Laigueglia si veste a festa con la 44esima Fiera delle Tradizioni di San Matteo

Laigueglia. Laigueglia saluta l’autunno con la Fiera delle Tradizioni di San Matteo. Nel cuore del centro storico del borgo marinaro i caruggi e le piazzette si animano di storia devozione.

Dal 25 al 27 settembre 2026, il suggestivo borgo marinaro ospita la 44ª edizione della Fiera delle Tradizioni di San Matteo, tre giornate interamente dedicate al Santo Patrono e alla riscoperta delle radici culturali, religiose e sociali della comunità locale.

“La manifestazione – afferma il sindaco Giorgio Manfredi – rappresenta da sempre un punto fermo nel calendario cittadino. Laigueglia, riconosciuta come uno dei borghi più belli d’Italia, trasformerà le sue piazze e le sue vie in un palcoscenico a cielo aperto dove residenti e visitatori potranno riassaporare l’autenticità delle usanze locali. L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più rilevante grazie al contributo e al sostegno di Regione Liguria, che ha premiato l’iniziativa nell’ambito del bando Contributi ai Comuni liguri a sostegno delle manifestazioni storiche e tradizionali – 2026”.

“Laigueglia – aggiunge il consigliere delegato al turismo e manifestazioni Lino Bersani – si prepara a vivere uno degli appuntamenti più profondamente radicati nella propria identità con stand gastronomici, show coking e gli attesissimi fuochi d’artificio. Sarà un lungo weekend pensato per far vivere il territorio attraverso un ricco ventaglio di iniziative, spaziando dall’artigianato tipico alla promozione delle eccellenze locali, fino ai momenti di puro intrattenimento per famiglie e appassionati di tradizioni popolari”.

Il programma prenderà il via ufficialmente venerdì 25 settembre, alle ore 10.30, con la cerimonia d’inaugurazione prevista nella centralissima Piazza Preve. Il momento clou per quanto riguarda lo spettacolo è fissato per la serata di sabato 26 settembre. Alle 22, gli occhi saranno rivolti verso il mare, quando il cielo sopra il golfo si illuminerà per il suggestivo spettacolo pirotecnico e musicale. Le luci dei fuochi d’artificio offriranno una cornice magica, riflettendosi sulle onde del mare e regalando un’emozione unica e indimenticabile.

La dimensione spirituale e più autentica della festa raggiungerà il suo culmine domenica 27 settembre. Alle 18 verrà celebrata la Santa Messa Solenne, a cui farà seguito la tradizionale e partecipata Processione in onore di San Matteo.

Un momento di profonda raccoglimento e devozione, durante il quale le confraternite, le autorità locali e l’intera cittadinanza accompagneranno la statua del Patrono lungo le vie del borgo, riaffermando un legame indissolubile con il proprio passato.