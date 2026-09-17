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Velocità

Laigueglia, il 21 settembre al via i lavori per la posta della fibra ottica

La realizzazione dell’opera è curata da Open Fiber, nell’ambito del progetto “Piano Italia 1 Giga”

fibra ottica internet

Laigueglia. La ditta Circet Italia ha comunicato che lunedi 21 settembre prenderanno il via i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica di ultima generazione sul Comune di Laigueglia.

La realizzazione dell’opera è curata da Open Fiber, nell’ambito del progetto “Piano Italia 1 Giga”, promosso dai bandi Infratel, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico e co-finanziato con i fondi del PNRR.

“L’ FTTH – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Zancanaro – acronimo di Fiber To The Home, cioè fibra fino a casa, assicurerà alla nostra comunità una connessione ultraveloce, che permetterà servizi innovativi per Enti, cittadini e imprese. Non dimentichiamo anche l’importanza della connessione veloce per i tanti turisti o proprietari di seconde case, che spesso richiedono di poter disporre di questo strumento per poter lavorare a Laigueglia in smart working. Sarà nostra cura richiedere di evitare al massimo il disagio procurato dallo scavo del tracciato, che interesserà principalmente la strada statale e le vie collinari”.

La prima settimana interesserà coi lavori di scavo le seguenti vie: via Concezione, via alla Quiete, vico Giacometto, vico Giuggio, via Summit, via Castello Romano, via degli Olmi, via Mazzetto, via Sarosa.

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