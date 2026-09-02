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Al lavoro

Laigueglia, alla scuola Badarò lavori di manutenzione esterni e interni prima del suono della campanella

Abbattimento e sostituzione di due alberi, controlli su impianti di climatizzazione e sicurezza, sostituzione dei lettini del nido e nuovo frigo per la mensa

Generico settembre 2026
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Laigueglia. Fervono i preparativi alla scuola Badarò di Laigueglia in vista dell’imminente apertura della nuova stagione scolastica.

Tra gli interventi in corso, l’abbattimento di due alberi, un acero e un pruno, situati nel giardino della scuola dell’infanzia, segnalati dall’agronomo in condizioni non perfette e la sostituzione degli stessi con una colorata lagerstroemia indica e due lecci.

Anche all’interno del plesso i tecnici comunali sono al lavoro per la verifica degli impianti di climatizzazione ed il controllo di tutti gli impianti di sicurezza. Inoltre è in corso la sostituzione di tutti i lettini del nido d’infanzia, che continua ad avere un alto numero di richieste di iscrizione.

“La scuola di Laigueglia – ribadisce l’assessore Giampaolo Giudice – ha sempre rappresentato per le amministrazioni che ci hanno preceduto un fiore all’occhiello, e tale vogliamo convintamente che continui ad essere. Lo testimonia il numero sempre alto di richieste di genitori che intendono portare qui i loro bambini anche dalle località vicine, certi delle attenzioni che riceveranno da amministratori, docenti e personale ausiliario. Siamo intervenuti anche nella mensa, con il recente acquisto di un nuovo frigorifero e la piena conferma dello staff che se ne occupa”.

“Colgo l’occasione per porgere i miei auguri a tutti i giovani discenti ed in particolare salutare l’insediamento della nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Andora, Angela Di Bella, che proprio martedì scorso si è insediata ufficialmente. A lei i migliori auguri per una salda e proficua collaborazione, e alla dirigente uscente Beatrice Pramaggiore, il ringraziamento per quanto fatto nella stagione scolastica passata”.

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