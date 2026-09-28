L’agrario di Albenga festeggia 40 anni: il 9 ottobre una giornata di festa tra testimonianze, ricordi e uno sguardo al futuro

Albenga. Quarant’anni di storia, di formazione, di territorio e di persone. È questo il significato di “40 anni da fuoriclasse!”, l’evento organizzato dall’istituto agrario Aicardi di Albenga per celebrare i quarant’anni dalla sua nascita.

L’appuntamento è in programma venerdì 9 ottobre, dalle 15 alle 18, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga e rappresenterà un’occasione per ripercorrere le tappe più significative della scuola e, soprattutto, per incontrare le tante persone che nel corso degli anni ne hanno fatto parte e hanno contribuito a costruirne l’identità.

La giornata si aprirà con il saluto del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, seguito dagli interventi di Lara Partenieri, dirigente scolastica dell’istituto Carli-Galilei-Aicardi, e di Roberto Luciano, docente e fiduciario dell’istituto agrario Aicardi, con un momento dedicato al percorso compiuto dalla scuola: “Siamo cambiati, ma siamo sempre noi – 40 anni di formazione all’agricoltura e alla vita”.

Ampio spazio sarà quindi dedicato alle “Storie da fuoriclasse”, con le testimonianze di ex allievi, ex docenti, imprese e partner che hanno incrociato il proprio percorso con quello dell’istituto.

Non mancherà uno sguardo al presente e al futuro con “La scuola fuori dalla scuola – Le voci del territorio”, attraverso gli interventi di istituzioni, associazioni di categoria, enti di formazione e Terzo Settore.

A condurre l’incontro sarà Renata Cantamessa-Fata Zucchina, giornalista, autrice e divulgatrice.

Nel corso del pomeriggio è inoltre prevista la consegna degli attestati di collaborazione a tutte le realtà che cooperano con l’istituto, a testimonianza del forte legame costruito negli anni tra la scuola e il territorio.

La celebrazione proseguirà con un omaggio coltivato con cura, realizzato dagli studenti nell’azienda agraria dell’istituto Aicardi, e con un momento conviviale con buffet e torta del quarantennale, a cura dell’istituto alberghiero Giancardi.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’istituto agrario “D. Aicardi.

Durante la giornata sarà possibile visitare anche una selezione di opere del progetto fotografico “Agrosferra – Storie di tradizione e innovazione dell’Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio BFI”.