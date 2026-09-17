La “Settembrata Antitruffa” fa tappa a Borghetto: il 22 settembre incontro con istituzioni, carabinieri e associazioni dei consumatori

Borghetto Santo Spirito. Fare rete per contrastare un fenomeno sempre più diffuso e insidioso, fornendo soprattutto alle persone anziane gli strumenti necessari per riconoscere un tentativo di truffa e sapere immediatamente come comportarsi. È questo l’obiettivo della “Settembrata Antitruffa”, il laboratorio gratuito in programma martedì 22 settembre dalle 9 alle 11 presso la sala consiliare del Comune di Borghetto Santo Spirito.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Patto “Ben…Essere in Liguria”, in un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso Regione Liguria, e vede il coinvolgimento attivo del mondo del Terzo Settore e delle associazioni dei consumatori, tra cui Auser Liguria, ADOC Liguria e Assoutenti Liguria, insieme all’Arma dei Carabinieri e al Comune di Borghetto Santo Spirito.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Gianluigi Taboga, presidente emerito di Assoutenti, da tempo impegnato sul fronte della tutela dei consumatori e della prevenzione delle truffe.

All’incontro interverranno il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa, il Maggiore Walter Crescentini, comandante della compagnia carabinieri di Albenga, e il Maresciallo Maggiore Paolo Giordanengo, comandante della stazione crabinieri di Borghetto Santo Spirito.

Durante la mattinata saranno affrontate le diverse forme attraverso le quali oggi vengono perpetrati i raggiri: truffe telefoniche, online e tramite smartphone, falsi tecnici, falsi Carabinieri e falsi operatori. Saranno inoltre illustrati i principali segnali che possono far scattare un campanello d’allarme e i comportamenti da adottare in caso di sospetta truffa.

“Questa iniziativa dimostra quanto sia importante mettere insieme competenze ed esperienze diverse – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa –. Il Comune, l’Arma dei Carabinieri, le associazioni dei consumatori, Auser, Regione Liguria e il Ministero del Lavoro concorrono, ciascuno nel proprio ruolo, a costruire una rete di prevenzione e di protezione delle persone più esposte. Le truffe ai danni degli anziani sono particolarmente odiose perché colpiscono facendo leva sui sentimenti, sulla fiducia e spesso sulla paura. Inoltre, i sistemi utilizzati sono diventati sempre più sofisticati: alla classica persona che si presenta alla porta si sono aggiunti falsi operatori, telefonate costruite in maniera estremamente credibile, messaggi e raggiri attraverso gli strumenti digitali.”

Prosegue Canepa: “Per questo non è sufficiente intervenire quando la truffa è già avvenuta. Si deve lavorare sulla prevenzione. Conoscere i meccanismi utilizzati dai truffatori significa avere maggiori possibilità di riconoscerli ed evitarli. Il messaggio che vogliamo trasmettere è molto semplice: quando qualcuno mette fretta, crea una situazione di paura o chiede improvvisamente denaro, dati personali o bancari, bisogna fermarsi e chiedere aiuto.”

“Desidero ringraziare l’Arma dei Carabinieri per la costante collaborazione e vicinanza al nostro territorio e tutte le realtà che hanno reso possibile questa giornata. Un ringraziamento particolare va alle associazioni dei consumatori, che non sono semplicemente presenti all’iniziativa ma ne sono parte attiva, mettendo a disposizione esperienza e competenze maturate quotidianamente a contatto con i cittadini. La presenza e l’esperienza di Gianluigi Taboga rappresentano in questo senso un ulteriore valore aggiunto.”

L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza. L’amministrazione comunale invita non soltanto gli anziani, ma anche figli, familiari e persone che quotidianamente sono loro vicine a partecipare: la prevenzione delle truffe passa infatti anche dalla capacità di creare attorno alle persone più vulnerabili una rete informata e attenta.