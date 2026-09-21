La Riviera protagonista di “4 Hotel” di Bruno Barbieri: da Celle ad Alassio, ecco le strutture protagoniste

Savonese. Sono ufficialmente iniziate nel Ponente savonese le riprese della nuova puntata di “4 Hotel”, la celebre trasmissione condotta da Bruno Barbieri e destinata al palinsesto di Sky e della piattaforma streaming Now.

La produzione ha provato, come da prassi, a mantenere il massimo riserbo sulle identità dei partecipanti, ma il velo di segretezza è caduto.

I nomi di tre delle strutture che si contenderanno il titolo sono già note: l’hotel San Michele di Celle Ligure, la Casa del Monte (ex casa Rossa) di Albenga e il Baba Residence di Alassio. Ancora incerto il nome del quarto partecipante.

La troupe televisiva, composta da circa trenta operatori, è al lavoro proprio in questi giorni sul territorio e rimarrà in Riviera fino a venerdì 25 settembre, facendo base per i pernottamenti presso il Loano 2 Village.

Fin dalla sua ideazione, partita dal Comune di Finale Ligure, che ha coinvolto gli altri enti, l’iniziativa è nata con l’obiettivo di essere un progetto corale, pensato proprio per dare visibilità all’intero territorio anziché a un singolo comune.

Per questa ragione le amministrazioni locali hanno scelto di condividere in parti uguali le spese di accoglienza della squadra di ripresa, considerandole un importante investimento promozionale a fronte della grande esposizione mediatica garantita dal programma.

Lo show, come da tradizione, vedrà i quattro albergatori giudicarsi a vicenda su parametri fondamentali quali posizione, comfort delle camere, livello dei servizi, varietà della colazione e correttezza del prezzo, senza possibilità di votare per la propria struttura.

Il verdetto provvisorio dei gestori passerà poi al vaglio dello chef Barbieri, il cui giudizio finale potrà convalidare o ribaltare la classifica.

Durante la messa in onda, che avverrà nei prossimi giorni, sullo sfondo abbonderanno le immagini della riviera di Ponente: vere e proprie “cartoline” che offriranno una prestigiosa vetrina per la valorizzazione del savonese.