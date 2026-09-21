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Sfida

La Riviera protagonista di “4 Hotel” di Bruno Barbieri: da Celle ad Alassio, ecco le strutture protagoniste

I nomi di tre delle strutture che si contenderanno il titolo sono già note: l'hotel San Michele di Celle Ligure, la Casa del Monte (ex casa Rossa) di Albenga e il Baba Residence di Alassio

Generico settembre 2026
Foto dal sito ufficiale di "4 Hotel"

Savonese. Sono ufficialmente iniziate nel Ponente savonese le riprese della nuova puntata di “4 Hotel”, la celebre trasmissione condotta da Bruno Barbieri e destinata al palinsesto di Sky e della piattaforma streaming Now. 

La produzione ha provato, come da prassi, a mantenere il massimo riserbo sulle identità dei partecipanti, ma il velo di segretezza è caduto.

I nomi di tre delle strutture che si contenderanno il titolo sono già note: l’hotel San Michele di Celle Ligure, la Casa del Monte (ex casa Rossa) di Albenga e il Baba Residence di Alassio. Ancora incerto il nome del quarto partecipante.

Generico settembre 2026

La troupe televisiva, composta da circa trenta operatori, è  al lavoro proprio in questi giorni sul territorio e rimarrà in Riviera fino a venerdì 25 settembre, facendo base per i pernottamenti presso il Loano 2 Village. 

Fin dalla sua ideazione, partita dal Comune di Finale Ligure, che ha coinvolto gli altri enti, l’iniziativa è nata con l’obiettivo di essere un progetto corale, pensato proprio per dare visibilità all’intero territorio anziché a un singolo comune. 

Per questa ragione le amministrazioni locali hanno scelto di condividere in parti uguali le spese di accoglienza della squadra di ripresa, considerandole un importante investimento promozionale a fronte della grande esposizione mediatica garantita dal programma. 

Lo show, come da tradizione, vedrà i quattro albergatori giudicarsi a vicenda su parametri fondamentali quali posizione, comfort delle camere, livello dei servizi, varietà della colazione e correttezza del prezzo, senza possibilità di votare per la propria struttura. 

Il verdetto provvisorio dei gestori passerà poi al vaglio dello chef Barbieri, il cui giudizio finale potrà convalidare o ribaltare la classifica.

Durante la messa in onda, che avverrà nei prossimi giorni, sullo sfondo abbonderanno le immagini della riviera di Ponente: vere e proprie “cartoline” che offriranno una prestigiosa vetrina per la valorizzazione del savonese.

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