La Protezione Civile di Laigueglia premiata a Finale Ligure

Laigueglia. Si è svolta domenica 13 settembre la seconda edizione del raduno provinciale dei gruppi di Protezione Civile della Provincia di Savona. Ospite quest’anno il comune di Finale Ligure che, per mano del sindaco Angelo Berlangieri e dell’assessore Umberto Luzi, ha accolto nella splendida piazza Vittorio Emanuele II i 43 gruppi operanti nella Provincia.

Sul palco tra gli altri si sono avvicendati l’assessore regionale Paolo Ripamonti, il rappresentante dei Vigili del Fuoco di Savona Riccardo Turno, il consigliere regionale Alessandro Bozzano e la capo di gabinetto della Prefettura Camilla De Video. Da tutti gli oratori un sentito ringraziamento all’opera di tutte le squadre che, anno dopo anno, risultano sempre più efficienti, coordinate e coese. A questo proposito giova ricordare la recente convenzione stipulata tra il sindaco di Alassio Marco Melgrati, quello di Laigueglia Giorgio Manfredi e le relative squadre di protezione civile e antincendio boschivo per una stretta collaborazione nell’opera di salvaguardia sul territorio di entrambi i comuni.

Da rimarcare anche l’operato del Comune di Finale Ligure che, in collaborazione con la propria squadra ha realizzato questa estate un Camp formativo sul tema della salvaguardia ambientale per i giovani nel territorio delle Manie. Gli oratori hanno rimarcato anche la presenza nelle squadre di un sempre più folto numero di giovani, fattore essenziale per il ricambio generazionale, in controtendenza con la crisi di vocazioni che sempre più si manifesta in tante realtà associative del terzo settore.

Il Clou della giornata è stato rappresentato dalla consegna dei premi intitolati ad uno dei pionieri della realtà volontaristica, Mario Berruti, destinati ai gruppi che più hanno brillato per le attività di formazione. Al primo posto si è classificato il gruppo di Varazze, al secondo quello di Finale Ligure ed al terzo quello di Laigueglia. Grande soddisfazione per quest’ultimo, chiamato sul podio per la seconda volta in due anni (l’anno scorso fu primo), espressa così dall’assessore alla sicurezza del Comune di Laigueglia, Giampaolo Giudice: “Oltre alla soddisfazione per il premio, vorrei ricordare che questa realtà associativa rappresenta per il nostro Comune un motivo di grande fiducia e orgoglio. Non dimentichiamo che questi ragazzi, oltre agli interventi per gli eventi calamitosi, svolgono un oscuro ma costante lavoro di prevenzione soprattutto nel campo degli incendi boschivi che, ricordiamo, un tempo rappresentavano proprio in questa stagione un vero incubo per le nostre stupende colline e che ora sembrano destinati a diventare uno sbiadito ricordo. Oltre al ringraziamento a tutti i volontari, il mio pensiero va oggi al ricordo dell’indimenticabile sindaco Silvano Montaldo, che tanto fece per mettere in moto un meccanismo che è andato perfezionandosi anno dopo anno”.