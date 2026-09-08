La polizia locale di Ceriale “sbarca” anche ad Arnasco, ma è polemica. E la minoranza annuncia battaglia

Ceriale. Polemica a Ceriale sulla delibera di giunta comunale relativa al servizio associato di polizia locale con il Comune di Arnasco, nell’entroterra albenganese. Secondo il protocollo d’intesa il Comune di Ceriale metterà a disposizione un agente in servizio esclusivamente in regime di lavoro straordinario, per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo sul territorio, per un massimo di sei ore mensili.

L’accordo con Arnasco, però, si aggiunge a quello già operativo con il Comune di Ortovero.

“Tanto vale trasferire la nostra polizia locale ad Arnasco o ad Ortovero…” la battuta dell’ex vice sindaco e attuale consigliere di minoranza Luigi Giordano, sostenuta anche dai consiglieri Nadia Ligustro e Marcello Stefanì.

“Non capiamo le ragioni di questa nuova collaborazione, che tra l’altro rischia di lasciare sguarnito il servizio nel nostro territorio, considerando la scarsità di organico” aggiungono ancora gli esponenti di opposizione, che stanno valutando una possibile interpellanza da presentare in Consiglio comunale non appena la delibera approderà all’esame del parlamentino cerialese.

“Inoltre, nell’ambito dei servizi associati intercomunali e della pubblica amministrazione, dal punto di vista logistico e organizzativo sarebbe stato più logico per realtà come Arnasco e Ortovero cercare intese con Comuni più vicini, magari con una dotazione di personale maggiore”.

E nel mirino dei consiglieri di minoranza finisce anche il trasferimento da via Pineo a Ceriale dei due autovelox ora posizionati sulla strada statale di Ortovero, adibiti alle verifiche sul rispetto del codice della strada e con controlli mirati all’autotrasporto: “Anche questa iniziativa decisa dall’amministrazione comunale ci sembra davvero sbagliato, i dispositivi lungo la via cerialese rappresentavano un forte deterrente per i limiti di velocità e per la stessa sicurezza stradale” concludono.