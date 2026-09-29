La Pallacanestro Alassio è Gold: le squadre gialloblù tutte nella categoria più ambita

Alassio. Tre categorie e tre accessi nel Gold per le squadre ponentine. Under 19, Under 17 e Under 15 conquistano l’accesso nella categoria ligure più ambita.

Ecco come è andata:

UNDER 19

Il primo dei tanti spareggi a cui siamo costretti a partecipare ci sorride e con il gruppo Under 19 accediamo tra le 12 squadre che giocheranno il massimo campionato ligure di categoria.

Nella doppia sfida con SCAT GENOVA abbiamo la meglio in entrambi i match e ora siamo carichi per questo campionato difficile e formativo.

SCAT GENOVA 45 – ABC ALASSIO 89

ABC ALASSIO 75 – SCAT GENOVA 40

UNDER 17

Seconda categoria, in ordine anagrafico e cronologico, che ci vede costretti a spareggiare e seconda conquista del campionato Gold.

Tra le 4 squadre che si giocano la qualificazione troviamo Valpetronio che in gara 1 ci mette in difficoltà nel primo quarto e che si dimostra squadra di buon livello nonostante il passivo.

Il gruppo 2010-11 dimostra di meritarsi l’accesso nel maggiore campionato ligure e ora verrà il bello.

VALPETRONIO 51 – PONENTE 90

PONENTE 76 – VALPETRONIO 45

UNDER 15

Anche la terza serie di spareggi a cui siamo stati costretti a partecipare ci sorride… Dopo gli U19 e gli U17 sono i ragazzi del 2012-13 a conquistare l’accesso nel Gold!!!

Riusciamo a vincere entrambi i match, prima con Sestri ad Alassio e poi con Scat in trasferta a Genova!

Sapevamo di meritare questo campionato e lo abbiamo dimostrato, ora verrà il bello!!!

PONENTE 71 – BK SESTRI 47

SCAT GENOVA 59 – PONENTE 66

Under 19

Under 17