La Pallacanestro Alassio è Gold: le squadre gialloblù tutte nella categoria più ambita

Alassio. Tre categorie e tre accessi nel Gold per le squadre ponentine. Under 19, Under 17 e Under 15 conquistano l’accesso nella categoria ligure più ambita.
Ecco come è andata:
UNDER 19
Il primo dei tanti spareggi a cui siamo costretti a partecipare ci sorride e con il gruppo Under 19 accediamo tra le 12 squadre che giocheranno il massimo campionato ligure di categoria.
Nella doppia sfida con SCAT GENOVA abbiamo la meglio in entrambi i match e ora siamo carichi per questo campionato difficile e formativo.
SCAT GENOVA 45 – ABC ALASSIO 89
ABC ALASSIO 75 – SCAT GENOVA 40
UNDER 17
Seconda categoria, in ordine anagrafico e cronologico, che ci vede costretti a spareggiare e seconda conquista del campionato Gold.
Tra le 4 squadre che si giocano la qualificazione troviamo Valpetronio che in gara 1 ci mette in difficoltà nel primo quarto e che si dimostra squadra di buon livello nonostante il passivo.
Il gruppo 2010-11 dimostra di meritarsi l’accesso nel maggiore campionato ligure e ora verrà il bello.
VALPETRONIO 51 – PONENTE 90
PONENTE 76 – VALPETRONIO 45
UNDER 15
Anche la terza serie di spareggi a cui siamo stati costretti a partecipare ci sorride… Dopo gli U19 e gli U17 sono i ragazzi del 2012-13 a conquistare l’accesso nel Gold!!!
Riusciamo a vincere entrambi i match, prima con Sestri ad Alassio e poi con Scat in trasferta a Genova!
Sapevamo di meritare questo campionato e lo abbiamo dimostrato, ora verrà il bello!!!
PONENTE 71 – BK SESTRI 47
SCAT GENOVA 59 – PONENTE 66
Under 19
Under 17