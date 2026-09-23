La messa in scena

“Quasi la metà di tutte le nostre angosce e le nostre ansie deriva dalla nostra preoccupazione per l’opinione altrui”. È una nota affermazione di Arthur Schopenhauer contenuta nel suo scritto del 1851, dall’impervio titolo Parerga e paralipomena, a integrazione e completamento di Il mondo come volontà e rappresentazione. Ancora una volta, mi sembra lecito riconoscere l’attualità di un pensiero a quasi due secoli di distanza dalla sua formulazione, ovviamente perché ha saputo cogliere una componente meta temporale della natura umana. Finiamo per sentirci sempre su una sorta di palcoscenico in un teatro affollato da un pubblico che fatichiamo a vedere distintamente ma che è lì, sempre presente, che determinerà il valore della nostra messa in scena con un applauso o con dei fischi. Ci comporteremmo allo stesso modo se la platea fosse deserta? E se no, quale sarebbe la nostra interpretazione e narrazione di noi stessi se fossimo da soli? Saremmo in grado di scriverci le battute? Andremmo a recuperare antiche prove già collaudate come sempre avviene nelle cosiddette “improvvisazioni”? Ci lasceremmo stupire dalla nostra voce liberata? Ricordo che da bambino, cresciuto con una educazione profondamente cattolica, ero angosciato dall’idea che il mio angelo custode e il mio diavoletto tentatore fossero sempre presenti, ancor di più dall’eterna osservazione dello sguardo divino sempre attenta al mio agire; più avanti negli anni, in gran parte liberatomi dai retaggi dell’infanzia, mi sono sentito improvvisamente solo, ma anche libero, ed è stato in quel momento che ho avuto paura, forse per quello ho vissuto il resto della vita a studiare, scrivere e fare teatro. Credo, comunque, che il “mettersi in scena” sia azione comune, sono convinto che il buon Schopenhauer avesse assolutamente ragione, poi, che il “pubblico” sia il vicino di casa, uno sguardo divino o numerosi lettori o spettatori in fondo poco cambia, si recita; l’aspetto della questione che ancora a volte mi confonde e sul quale ancora mi interrogo incerto è: recito per me stesso quando sono da solo?

Per saperci abbiamo la necessità di narrarci a noi stessi, imparare a interpretare tale narrazione davanti a noi che, meravigliosamente e altrettanto follemente, diveniamo attori e pubblico, registi e critici, ci offre uno sguardo ancor più profondo lungo il viaggio della vita che, per usare un’intensa immagine pindarico nietzscheana, ci accompagna a “divenire noi stessi”. Un passaggio efficace è quello realizzato nello psicodramma di Jacob Levi Moreno o analizzato da Erving Goffman nel suo saggio La vita quotidiana come rappresentazione, ma l’intento più terapeutico e sociologico di quelle prospettive non ci immette nella profondità psicologica dell’uscire da noi per coglierci più intimamente. Chiunque abbia fatto teatro, anche a livello amatoriale, sa bene che ogni rappresentazione, anche se il copione rimane invariato, è diversa da tutte quelle che l’hanno preceduta e la seguiranno. Si tratta di una sorta di messa in scena del panta rei eracliteo, tutto scorre, tutto cambia anche se apparentemente rimane invariato, il nome, la carta d’identità, il ruolo professionale, la parte assegnatami o, almeno in una certa misura, scelta all’interno della commedia, eppure sono sempre nuovi il pubblico, l’interprete e il suo ascolto di sé. Si dice che oggi il teatro sia in crisi, si intende che non ottiene più il medesimo seguito di pubblico, il vero problema è che nell’ambiente è calato il peso dei contributi pubblici e degli appoggi clientelari, ma ciò che mi sembra più interessante, in questa riflessione, è che nessuno sia più in grado di silenzi e ascolti. Un momento importante, se si intende l’allegoria, è quello di ascoltare il silenzio del teatro, quando non c’è nessuno oltre te stesso, stai incontrando lo spazio esistenziale nel quale potrai recitare ed essere spettatore di te, ma, senza l’ascolto di quel silenzio preludiale, non sarai in grado di apprezzare fino in fondo il momento dello spettacolo che seguirà.

In altre parole solo la consapevolezza della frantumazione dell’Io consente la possibilità di un incontro con il Sé; come scrive lo psicanalista tedesco Georg Groddeck in Il linguaggio dell’Es: “L’Io è qualche cosa di assolutamente personale, in fondo di illusorio, qualche cosa che esiste soltanto nella nostra presunzione. In quella parola è racchiusa solo una parte, e per giunta piccolissima, dell’uomo. La totalità dell’uomo, invece, è il Sé”. Credo che una possibilità di incontro con il Sé sia la pratica, apparentemente folle ma quotidiana per tutti, del “monologo dialogato”, meglio se liberata dal teatro interiore e interpretata a voce alta. Divenire il pubblico di se stessi, l’interprete di se stessi e, forse ancor più complesso, l’osservatore muto di entrambe, è un’attività che può regalare l’occasione di conoscersi e osservarsi nel perenne viaggio del cambiamento e del divenire se stessi. Credo sia possibile applicare la “filosofia del Tu” formulata da Martin Buber a quanto appena descritto; il filosofo austriaco-israeliano nel suo saggio Io e Tu afferma che ci possiamo realizzare compiutamente solo per mezzo di un rapporto autentico, direi in senso heideggeriano, con l’altro, credo che, nel nostro caso, riconoscere l’altro nell’interlocutore del “monologo dialogato” lo vada a collocare in perfetto eppure fragile equilibrio delle parti dialoganti. Il territorio di un simile incontro è una sorta di palcoscenico incantato, la sede della libertà e del coraggio, della sincerità e dello stupore, il luogo dell’ascolto e dell’accoglimento. Non possiamo sapere chi incontreremo su quel palco, solo che non sarà chi avremmo trovato ieri o potremmo domani e che, pur cambiando ogni volta, sarà sempre vero. “Non quando la verità è sporca, bensì quando è poco profonda, colui che cerca la conoscenza esita a tuffarsi nelle sue acque” scrive Nietzsche nello Zarathustra, e la verità nel nostro teatro è quella specifica messa in scena, lontana dalla prigione dell’Io, del ruolo, delle convenzioni e dello spettacolo.

L’attività liberatoria e disvelante appena descritta è sempre stata di difficile realizzazione, attualmente ancor di più, oggi il teatro sociale dell’essere umano si è trasformato nella sua versione digitale, il numero dei componenti del pubblico è cresciuto per ognuno in maniera impressionante, l’accesso che i social offrono è verso una platea immensa ma virtualizzata. La dinamica Io e Tu si replica ancora una volta, ma la determinazione reciproca delle parti genera, in questa moderna versione, una sintesi che le include e le ibrida in una unità indissolubile, inevitabilmente un illimitato pubblico virtuale produce e richiede una sorta di virtualizzazione dell’attore, che si impegna per realizzare una “esibizione pubblica di sé” finalizzata a conseguire consenso, la qualità della messa in scena è misurata con il numero di like ottenuti e a nessuno importa la qualità di chi li effettua. L’attenzione dell’iper connesso cliccatore seriale è generalmente distratta e superficiale, intermittente quanto bulimica, in questo modo non ha più nessuna rilevanza lo spessore umano sia dell’attore che dello spettatore. Se è ancora vero quanto sosteneva Schopenhauer circa la rilevanza dell’opinione altrui, ben si comprende la banalizzazione del valore della stessa e di quella che il soggetto rivolge a sé. Sembra non ci sia più tempo per dialogare con se stessi, è obbligo essere perennemente connessi, l’incontro con il Sé non genera consensi collettivi e, nella perversione quantitativa che ci affligge, perde di significato. Che poi il Web possa innalzarti a star virtuale o disintegrarti per l’azione di qualche “leone da tastiera” sembra essere un pedaggio accettabile ai più. Ricordo una massima attribuita a Maometto e che, probabilmente, ai suoi tempi rivestiva una profonda validità: “Se qualcuno sostiene che un uomo è saggio, forse quell’uomo è saggio, ma se mille persone lo affermano, allora quell’uomo è saggio”, oggi andrebbe riveduta la conclusione, credo sarebbe più corretta nella forma “allora quell’uomo è riuscito a proporsi vantaggiosamente”. Ancor più avvilente è che quell’uomo, probabilmente, è convinto di essere saggio senza minimamente essersi mai incontrato e, forse, nemmeno esiste.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì. Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.