La F.B.C. Finale chiede silenzio e rispetto dopo il dramma familiare. “Tuteliamo i ragazzi e l’ambiente societario”

La F.B.C. Finale ha comunicato l’ingresso ufficiale nel silenzio stampa. Con una nota diffusa dalla dirigenza, il club ha chiarito di aver già espresso tutto ciò che era opportuno e doveroso rendere noto per diritto di cronaca attraverso i precedenti comunicati e le dichiarazioni già rilasciate.

La società sportiva finalese, di fronte al “pressing mediatico” sul dramma familiare che ha colpito la famiglia Baruzzo-Siri, con la morte del 15enne e calciatore finalese, Mattia.

La decisione nasce dall’esigenza di tutelare l’ambiente societario e di proteggere i giovani tesserati, a seguito della tragedia che ha recentemente scosso l’intera comunità. Per questo motivo, la società ha chiesto a organi di informazione e addetti ai lavori di rispettare il momento e di mantenere la massima riservatezza.

Il provvedimento non fermerà comunque la programmazione sportiva. La F.B.C. Finale ha infatti precisato che la misura non riguarderà l’attività della Prima Squadra, pronta a scendere regolarmente in campo domenica per affrontare la S.F. Loano nel match di campionato.

Infine, la società ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone, i tifosi e le realtà sportive — provinciali e non solo — che in queste ore difficili hanno fatto sentire la propria vicinanza. Messaggi, telefonate e gesti d’affetto hanno testimoniato una forte e diffusa solidarietà nei confronti del club e di tutta la comunità colpita.